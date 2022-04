ADEG-Kauffrau aus Gerersdorf im TV

Werbung

„Als Nachbar bist halt der beste Nahversorger!“ Nicht nur diese Aussage, auch ihr Wesen, ihre Herzlichkeit und ihre lokale Verwurzelung beeindruckten die Werbeprofis von ADEG. Und so schaffte es die Gerersdorfer Kauffrau Erna Marosi ins Werbefernsehen und auf aktuelle Kampagnen-Sujets.

Mit ihrem kleinen Nahversorger-Kaufhaus im Zentrum von Gerersdorf, das sie seit 2011 führt, ist die 54-Jährige eine von sechs ausgewählten ADEG-Kaufleuten, die im Rahmen der jetzt gestarteten Kampagne „Land aufs Herz“ präsentiert werden. Gedreht und fotografiert wurde im Februar.

Die neue Werbelinie vereine die starke Verwurzelung der Kaufleute in ihren Regionen, ihre authentische Leidenschaft und ihr G‘spür für die dort lebenden Menschen, heißt es von ADEG. Und da war man bei der Gerersdorferin Erna Marosi richtig. „Bei ihr haben wir sofort gemerkt, sie ist mit Herzblut bei der Sache, ist Feuer und Flamme für das, was sie macht, und hat keine Scheu vor der Kamera“, freut sich Marketing-Gruppenleiterin Claudia Stockerer.

„Wir wurden vorgeschlagen für die Kampagne, fünfzehn sind in die engere Wahl gekommen, dann haben wir ein Vorstellungsvideo geschickt und zuletzt sind sechs übrig geblieben. Da waren wir dabei, was uns wirklich sehr stolz macht und auch motiviert“, erzählt die Vollblut-Nahversorgerin. Und wie war der Dreh? „Nervös war ich nicht, aber es war komplett anders. Die ganze Zeit gut drauf sein, schön schauen. Es war anstrengend, aber total lässig“, blickt Erna Marosi zurück. „Auch das Drumherum war interessant, die ganze Technik und so weiter.“

Geschminkt wurde im Gemeindehaus. Eingebunden in die Szenen waren auch einige Kunden und Freunde.

