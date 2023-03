Stadt deckelt Mietpreis-Erhöhung der Immo St. Pölten mit zwei Prozent

Eine Resolution für eine österreichweite Mietpreisbremse war bereits (ohne Stimmen der ÖVP) bei der Sitzung des St. Pöltner Gemeinderates im Februar beschlossen worden. Jetzt wird die Stadt selbst aktiv. Da mit 1. April die Richtwertmieten voraussichtlich um 8,6 Prozent erhöht werden, ist laut Antrag im Gemeinderat dringend eine Abfederung dieser Erhöhung notwendig. Für Mieterinnen und Mieter von Wohnungen der Immobilien St. Pölten wird der Mietpreis mit zwei Prozent begrenzt. Die Differenz übernimmt die Stadt in Form eines Zuschusses.

Trotzdem pocht Bürgermeister Matthias Stadler weiter auf eine bundesweit einheitliche Lösung: „Die Entlastungen müssen gerade bei den Menschen ankommen, die über kein Eigentum verfügen. Im Bereich unserer Zuständigkeit packen wir an, das erwarten wir und alle Mieterinnen und Mieter in Österreich auch von den anderen Instanzen und Körperschaften.“ Eine nationale Mietpreisbremse ist derzeit nicht in Sicht. Stadler will nun als erster Bürgermeister einer Landeshauptstadt eine konkrete Maßnahme realisieren. „Als Eigentümerin der Immobilien St. Pölten kann die Stadt den eigenen Wirkungsbereich für die Umsetzung einer St. Pöltner Mietpreisbremse nutzen.“

