Wilhelmsburger „Haus der Musik“ wird umbenannt

Hörte man in vielen Jahrzehnten den Namen Wltschek, war dieser immer untrennbar mit Musik verbunden. Mit nur 23 Jahren übernahm Willi Wltschek 1953 nach dem plötzlichen Tod von Rudolf Dangl die Kapelle, heute benannt als Stadtkapelle.

Seit 1969 Lehrer, dann 17 Jahre die Schule geleitet

Mit der Musik erstmals Bekanntschaft machte Wltschek beim Zitherspiel bei der „Hacker Resi“, dann erlernte er Akkordeon, Trompete und Tuba. Mit der Übernahme der Kapelle konnte er seine Vorstellung von Blasmusik umsetzen. Neben seinem erlernten Beruf als Modellschlosser besuchte er die Hochschule für Musik in Wien.

1969 bekam er einen Vertrag als hauptberuflicher Musiklehrer an der neu gegründeten Musikschule Wilhelmsburg. In Coburg und Augsburg absolvierte er die Akademie für musikalische Früherziehung. Damit begann Wltscheks großes Wirken für die Jugend und die Blasmusik im Besonderen. Er ist der eigentliche Begründer der heutigen Stadtkapelle.

17 Jahre leitete Wltschek die Musikschule in seiner Heimatstadt, er brachte viele Fachbücher über die theoretische und praktische Jugendausbildung für Holz- und Blechbläser heraus. Als Kompositionen entstanden etwa die „Ochsenburger Weihnachtsmesse“, eine Bläsermesse oder der Marsch „Mein Wilhelmsburg“.

Der Professor blieb auch in der Pension musikalisch

Neben vielen Auszeichnungen und Ehrenzeichen wurde Wltschek 1989 der Arbeitstitel „Professor“ verliehen. Nach seiner Pensionierung 1991 gründete er das Wilhelmsburger Salonorchester und die Wilhelmsburger Stubn Musi.

2019 verstarb der Vollblutmusiker 89-jährig. Ihm widmete Bürgermeister Rudolf Ameisbichler die Worte am Grabe: „Wir nehmen Abschied von einem Menschen, der viel für unsere Stadt bewirkt hat. Ein langer Weg voller Melodien ging zu Ende, doch Prof. Willi Wltschek ist nur vorübergehend aus unserem Leben gegangen, denn die Macht der Musik überlebt den Tod und macht ihn für Gehör und Herzen unsterblich.“

Am Haus der Musik wird nun zur Erinnerung an einen Musiker mit Leib und Seele der Name „Prof. Willibald Wltschek“ angebracht. Der Gemeinderat beschloss einstimmig Beschilderung und Fassadenarbeiten.

