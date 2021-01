Eva Riebler-Übleis studierte an der Universität Salzburg Geografie und Germanistik, anschließend unterrichtete sie an der Handelsakademie St. Pölten, wo sie außerdem zehn Jahre lang das Kunstprojekt HAK-ART leitete. Seit 2003 gibt sie im Rahmen ihrer Funktion als Obfrau der Literarischen Gesellschaft die überregional bekannte Zeitschrift „Etcetera“ heraus. Seit Längerem ist sie außerdem Mitglied im Österreichischen Schriftstellerverband und des PEN-International.

Eva Riebler-Übleis ist aber nicht nur literarisch, sondern auch als bildende Künstlerin aktiv: Seit 1977 arbeitet sie in Acryl, wendet verschiedene grafische Techniken an und präsentiert ihre Arbeiten in Ausstellungen im In- und Ausland sowie in Einzelausstellungen, beispielsweise in St. Pöltens Partnerstädten. Für das Jahr 2022 ist bereits eine Ausstellung im japanischen Kurashiki geplant. Vor allem aber dürfen ihre zahlreichen Einzelausstellungen im Rathaus wie im Stadtmuseum nicht unerwähnt bleiben.

Unter anderem gestaltete die vielseitig begabte Künstlerin im Rahmen der Aktion „Hippolyts Töchter“ ein Schaufenster im Herrenhof mit Werken aus Ton, Ytong und Holz.