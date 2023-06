Pfarre Gerersdorf und Diözese ehrten Diakon Oliver Richter

Die Familienmesse in der Pfarrkirche Gerersdorf nahm die Pfarre zum Anlass, um ihrem langjährigen Diakon Oliver Richter „Danke“ zu sagen. Oliver Richter wurde am 30. Oktober 2005 in der Stiftskirche Melk zum Ständigen Diakon geweiht. Seither engagiert er sich ehrenamtlich und mit großem Engagement in der Seelsorge in Gerersdorf und im Pfarrverband.

Das seelische Wohl der Menschen und die Kraft, die er aus dem Glauben schöpft, seien ihm immer schon ein großes Anliegen gewesen, hieß es bei der Ehrung. Als Dank für seinen Einsatz in der Pfarre und im gesamten Pfarrverband „Heiliger Johannes Nepomuk im Pielachbogen“ überreichte ihm Pfarrer Christof Heibler das von Diözesanbischof Alois Schwarz verliehene Ehrenzeichen des Heiligen Hippolyt in Bronze.

Die Gerersdorfer dankten Diakon Richter für seine Freude und seine Mitmenschlichkeit, die viele immer wieder ansteckt, und überreichten ihm eine Ikone mit dem Bildnis des heiligen Stephanus, dem Patron der Diakone. Mit einem musikalischen Ständchen bedankte sich der Gerersdorfer Kinderchor beim Geehrten.