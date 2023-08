Spezial-Schuh zum Halbrunden des Wilhelmsburger Stadtlaufs

„Ein herzliches Dankeschön für 15 Jahre Stadtlauf!“ sagte das Stadtoberhaupt kurz nach dem Sportereignis dem Initiator Günther Dörflinger. „Er und sein tolles Team leisten seit 15 Jahren hervorragende Arbeit für den Stadtlauf in Wilhelmsburg.“

Geboren wurde die Idee zum Stadtlauf durch ein Ereignis: Günther Dörflinger bekam zum 30. Geburtstag 2005 die Teilnahme am New-York-Marathon von Familie und Freunden geschenkt. Bei diesem emotionalen Ereignis mit vielen anfeuernden Zusehern entstand die Idee, etwas Ähnliches zu schaffen, natürlich in kleinerem Rahmen. So brachte Dörflinger den Marathon, besser gesagt den „Stadtlauf“, nach Wilhelmsburg.

„Der Lauf ist nicht nur ein Triumph für die Naturfreunde Wilhelmsburg-Göblasbruck, sondern für die gesamte Gemeinde“, ist Bürgermeister Peter Reitzner überzeugt. „Die Veranstaltung hat sich längst über unsere Gemeindegrenzen hinaus einen Namen gemacht.“ Von der jungen bis zur älteren Generation, alle treten unter dem Motto „Dabei sein ist alles“ zu den Läufen an. „Das beschreibt treffend das einzigartige Gemeinschaftsgefühl, das bei diesem Stadtlauf jedes Jahr wieder aufs Neue entsteht.“

Um die Wertschätzung angemessen zum Ausdruck zu bringen, hat man sich bei der Stadtgemeinde etwas Besonderes überlegt. „Als kleines Dankeschön gibt es nun einen stylischen Laufschuh im einzigartigen Wilhelmsburger Design“, freut sich der Bürgermeister über seine umgesetzt Idee. Für die Ermöglichung dankte er Gajic Werbegrafik.