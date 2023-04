Die Böheimkirchner Wirtschaft hat viel vor

167 Mitglieder zählt das Ortsmarketing Böheimkirchen, 75 Unternehmen, 30 Vereine und 62 Private. Bei der Generalversammlung in der Konditorei Bachinger haben sie den Vorstand mit Ferdinand Schmatz an der Spitze einstimmig bestätigt. Mehr als 50 Projekte zur Stärkung von Wirtschaft und Handel werden pro Jahr umgesetzt.

Schmatz stellte das Programm für das nächste Jahr vor. Großer Beliebtheit erfreuen sich Babygutscheine, Hausmessen und der lange Einkaufssamstag, den es am 29. April wieder geben wird. Für die Mitglieder gibt es Social-Media-Trainings, regelmäßige Vernetzung, etwa durch die Aktion „Lerne deinen Nachbarn kennen“, und diverse Merchandise-Artikel. Schmatz präsentierte auch das neue BÖ-Weinglas, das im Sommer über die Gemeinde erhältlich sein wird.

„Besonders beliebt ist der BÖRO. Wir hatten 2022 erstmals einen Gegenwert von über 100.000 Euro, der von den Geschäften bei den Banken eingelöst wurde. Seit der Einführung im Jahr 2001 hat der BÖRO rund 1,6 Millionen an Kaufkraft generiert“, weiß Schmatz.

Böheimkirchen will Lehrlingsstandort Nummer eins werden

Wichtig ist der Ausbau des Lehrlingsstandortes, dem sich ein eigener Arbeitskreis im Ortsmarketing in enger Kooperation mit den Schulen widmet. Zeichenwettbewerbe und Betriebsbesuche in den Volksschulen, eine Lehrstellenbörse mit Elternabend, das betriebsübergreifende Werkstück und Lehrlingstrainings führen die Jugendlichen an das Berufsleben heran. „Besonders stolz sind wir auf eine Vorstellung aller Lehrberufe in Böheimkirchen auf der Homepage der Gemeinde und die Ausbildner-Konferenz, die 2022 zum ersten Mal stattgefunden hat“, so Schmatz.

