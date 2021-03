Sechs Corona-Fälle gab es am vergangenen Freitag aktuell in Prinzersdorf – so die offizielle Information. Einen davon entdeckte man bei der Premiere der lokalen Teststraße, die es ab sofort jeden Donnerstag von 17 bis 19 Uhr im Pfarrheim geben wird. Für Bürgermeister Rudolf Schütz ein enorm wichtiger Schritt in Sachen Pandemie-Bekämpfung. „Regelmäßige Testungen sind neben dem Händewaschen, dem Abstandhalten, dem Tragen der Maske und der Impfung ein ganz besonders wichtiger Beitrag“, so Schütz, der sich vor allem beim Verein „Gesunde Gemeinde“ und Vize-Bürgermeisterin Andrea Strobl bedanken möchte, die gemeinsam mit dem Roten Kreuz – allen voran Florian Kothleutner, diese Testmöglichkeit organisiert haben.

Am ersten Tag wurden 180 Personen getestet, ein Fall wurde entdeckt. Andrea Strobl zeigt sich erfreut, wie gut die Aktion von der Bevölkerung angenommen wurde. Und auch, wie toll man in Prinzersdorf an einem Strang zieht: „Innerhalb von zwei Tagen haben sich 35 freiwillige Helfer aus Prinzersdorf und Uttendorf gemeldet, um den administrativen Bereich zu bewerkstelligen.“