Werkzeug aus Karlstettner Bauhof gestohlen

Die Bauhof-Mitarbeiter in Karlstetten staunten nicht schlecht, als in der Früh bei Dienstantritt das Fenster des Bürocontainers eingeschlagen und in den Werkstätten und Garagen die Türen aufgebrochen waren. Auch der Schlüssel für den Tresor wurde gefunden, berichtet Bauhofleiter Christoph Schmidt. Aus dem Safe wurde eine wertvolle Kanalkamera gestohlen. Aus den Werkstätten stahlen die Einbrecher Bohrmaschinen, Akkus, Ladegeräte, wertvolles Spezialwerkzeug und auch drei Handys wechselten die Besitzer. Die Getränkekasse der Mitarbeiter wurde ebenso Beute. Der Gesamtschaden beträgt rund 15.000 bis 20.000 Euro.

Vermutlich Profis am Werk

Verwertbare Spuren konnten kaum gefunden werden. Daher vermutet man, das die Täter Profis waren. Sie hatten auch die Bewegungsmelder-Anlage außer Betrieb gesetzt. Besonders kurios ist, dass ein in St. Pölten gestohlenes Kfz- Kennzeichen an einem Bauhof-Fahrzeug montiert war. Dessen eigenes Kennzeichen wurde jedoch ebenfalls gestohlen.

Es wurde bereits zum zweiten Mal eingebrochen, erklärt Bürgermeister Thomas Kraushofer. Man denkt daher nun über eine bessere Absicherung des Gebäudes nach.

