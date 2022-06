Werbung

Einsatz für die Feuerwehr St. Pölten-Stadt am Dienstagvormittag: ein Autounfall am Niederösterreichring an der Einfahrt zum Tunnel.

Foto: FF St. Pölten-Stadt

Laut Alarmierung sollte eine Person eingeklemmt sein, am Einsatzort angekommen, zeigte sich, dass es keine Verletzten gab. Die Pkw wurden aber durch den Crash beschädigt, die Floriani entfernten diese von der Fahrbahn. Nach rund 45 Minuten war der Einsatz beendet.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.