Frühlings-Hausmessen im Böheimkirchner Zentrum

Die Handelsbetriebe im Zentrum von Böheimkirchen laden am Samstag, 25. März, von 8 bis 18 Uhr wieder zu den Hausmessen. Dabei gibt es Aktionen in allen BÖ-Zentrumsgeschäften. Mit dabei sind auch sechs Gastronomiebetriebe, in denen die Besucher verwöhnt werden.

Ab Mittag wird das Zentrum in eine Fußgängerzone verwandelt, der Nachmittag bietet Autoshows, Livemusik, Kletterturm, Hüpfburg und Kinderanimation.

Am Vormittag stehen eine Blutspendeaktion im Rathaus, der wöchentliche Bauernmarkt oder die Teilnahme an der Müllsammelaktion im gesamten Gemeindegebiet mit Start und Ziel beim Parkeingang zur Auswahl.

