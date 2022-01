Schwund bei Filialen im St. Pöltner Traisenpark

„Einfach ist es derzeit nicht“, seufzt Gastronom Leo Graf, bleibt aber optimistisch: „Wenn man sich den Besuch in unserem Traisenpark-Lokal ,Pfiffig‘ dieser Tage anschaut, dann denke ich doch, dass es langsam wieder aufwärtsgeht.“

Im größten Einkaufszentrum St. Pöltens war vergangene Woche die Frequenz nach der Einführung der 2G-Regel allerdings doch sehr überschaubar. Für Centermanagerin Anita Bräunlich die nächste Herausforderung: „Das Thema Corona begleitet uns nun ja schon zwei Jahre. Innerhalb dieser Zeit galt es, zahlreiche unterschiedliche Auflagen umzusetzen. Wir haben diese Zeit bis dato gut gemeistert – vor allem auch mit großer Unterstützung unserer Shop-Partner und Mieter.“

Die werden derzeit allerdings weniger. Denn mit Fischer Spiele, Gamestop und dem Textil-Händler Gina Laura sperren gleich drei Geschäfte ihre Pforten.

Gerüchte, dass dies vor allem wegen Mietanhebungen passiere, wischt Bräunlich ebenso vom Tisch wie Vorwürfe, dass in Corona-Zeiten nicht partnerschaftlich agiert worden sei. „Davon kann wirklich nicht die Rede sein“, bestätigt Leo Graf.

Die wahren Gründe sind vielmehr ganz andere.

„Grundsätzlich ist zu sagen, dass es bei über 70 Geschäften auch außerhalb der ,Corona-Zeit‘ immer wieder Shopwechsel gibt. Natürlich ist die Lage im Handel aber gerade nicht ganz einfach. Insofern treffen manche Konzerne auch Entscheidungen betreffend Filialschließungen. In den genannten Fällen ist es aber keine Standort-Entscheidung, sondern wohl eine generelle, wie man die Expansion oder Vertragsverlängerungen in Zukunft anlegt“, erklärt Bräunlich, die überzeugt ist, schon bald Nachfolge-Geschäfte präsentieren zu können: „Wir sind in guten Gesprächen.“