Bezirk und Stadt St. Pölten: 2021 brachte Rückgang im Börsel

Mit 2.595 Euro brutto hat man in St. Pölten 2021 mehr verdient als eine Hälfte der Bevölkerung und weniger als die anderen 50 Prozent. Im Bezirk betrug das Medianeinkommen, mit dem die Arbeiterkammer wieder die Einkommenssituation in Niederösterreich analysiert hat, 2.238 Euro.

Quelle AK NÖ, Illustration Morphart Creation, NÖN-Grafik Hammerl Foto: Morphart Creation/Grafik Hammerl

Das Einkommensniveau der Arbeitnehmer in der Landeshauptstadt liegt damit um fast zehn Prozent über jenem in Niederösterreich und klar über jenem im Land-Bezirk. Letzteres liegt um 5,5 Prozent unter dem NÖ-Niveau.

Unterschiede sind auf dem Land größer

Trotz eines leichten Anstiegs beim nominalen Einkommen ist der Real-Lohn 2021 im Vergleich zu 2020 in der Stadt um rund 1,1 Prozent gesunken, im Bezirk um knapp 1,8 Prozent. NÖ-weit liegt das Einkommensniveau noch rund 100 Euro über jenem von 2011. Die AKNÖ führt das vor allem auf die Steuerreform 2016 zurück.

Nicht alle profitieren allerdings gleich. Das Medianeinkommen der Frauen in der Stadt liegt 25 Prozent über jenem in NÖ, aber noch immer 18 Prozent unter jenem der Männer in der Stadt. Im Bezirk haben Frauen nur 66 Prozent des Einkommens der Männer. Der Rückgang des Realeinkommens traf mit -1,9 (Stadt) und -2,9 Prozent (Bezirk) Männer stärker als Frauen (-0,7 und -0,6 Prozent).

Bei den Arbeiterinnen und Arbeitern liegt das Medianeinkommen im Bezirk (2.127 Euro) sogar höher als in der Stadt (2.115 Euro). Angestellte in Stadt (2.800 Euro) hatten aber dafür um fast 350 Euro mehr als jene im Bezirk (2.456 Euro).

Die Ungleichheit zwischen den niedrigen und hohen Einkommen war laut Arbeiterkammer mit dem rund 3,8-Fachen in der ganzen Region vergleichsweise niedrig.

