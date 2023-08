Unfälle, Brand und Frequency hielten Stadtfeuerwehr auf Trab

Alle Hände voll zu tun hatten die Männer und Frauen der FF St. Pölten-Stadt: Neun Einsätze haben die Freiwillige Feuerwehr der Landeshauptstadt schon bis zum frühen Abend auf Trab gehalten – und das neben fünf Brandsicherheitswachen an diesem Tag beim Frequency, bei denen insgesamt 23 Mitglieder eingesetzt waren.

Schon am Vormittag wurde es ernst: Zwei Pkw stießen in der Julius-Raab-Promenade zusammen und wurden dabei schwer beschädigt. Der Lenker eines Fahrzeugs wurde ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht.

Vier Verkehrsunfälle auf der Autobahn

Turbulent ging es am Nachmittag weiter, kurz nach 15.30 wurden die Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Pkw auf der Westautobahn gerufen. Nur eineinhalb Stunden später die nächsten Alarmierungen, ebenfalls auf die A1, zu zwei Verkehrsunfällen mit eingeklemmten Personen an unterschiedlichen Straßenabschnitten. „Bei beiden Einsätzen stellte sich jedoch zum Glück heraus, dass die Personen in der Zwischenzeit die Fahrzeuge selbstständig verlassen konnten“, heißt es von der Stadtfeuerwehr. Der Feuerwehr blieb noch das Freimachen der Verkehrswege von den verunfallten Fahrzeugen. Das war laut Feuerwehr jedoch eine Herausforderung, denn das Verkehrsaufkommen zu diesem Zeitpunkt sei ungewöhnlich stark gewesen. Bei einem weiteren Verkehrsunfall auf der Autobahn mit Pkw und Lkw wurden die Fahrzeuge ebenso rasch geborgen.

Während ein Teil der Mannschaft noch mit der Fahrzeugbergung beschäftigt war, ging nach 18 Uhr in der Bereichsalarmzentrale St. Pölten die Meldung über einen Zimmerbrand mit noch in der Wohnung vermuteten Personen im Süden St. Pöltens ein. Unverzüglich rückte eine Mannschaft der Stadtfeuerwehr mit mehreren Fahrzeugen – darunter eine Drehleiter – sowie die Freiwilligen Feuerwehren Pummersdorf und Wagram aus. Polizisten hatten schon mit tragbaren Feuerlöschern eine weitere Ausbreitung verhindert.

Rascher Eingriff Polizei bekämpft Brand in Mehrparteienhaus in St. Pölten

Noch nicht wieder eingerückt, gingen erneut zwei Alarmierungen gleichzeitig ein: Ein Heimrauchmelder schlug an, ein Nachbar rief die Feuerwehr. „Die Situation wurde kontrolliert und glücklicherweise stellte sich heraus, dass der Brandmelder aus unbekannter Ursache angeschlagen hatte“, berichtet die Stadtfeuerwehr. Gleichzeitig rückte ein weiteres Fahrzeug zur Unterstützung des Arbeitersamariterbundes St. Pölten aus, der zu einem vermuteten Unfall in einer Wohnung gerufen worden war. Den „Abschluss“ des Tages bildete ein nächtlicher Brandalarm, der sich als Fehlalarm herausstellte.

„An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Kräften – seitens der anderen Feuerwehren Loosdorf, Wagram und Pummersdorf, der Polizei und ganz besonders auch beim ASBÖ St. Pölten – für die wirklich hervorragende Zusammenarbeit bedanken“, lobt die Stadtfeuerwehr die Zusammenarbeit.