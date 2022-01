Brand einer Scheune in Böheimkirchen unter Kontrolle

Mittagszeit und die Feuerwehrsirenen schrillen. In Böheimkirchen brach aus noch ungeklärter Ursache ein Brand in einer Scheune aus. Acht Feuerwehren (Untergrafendorf, Jeutendorf-Mauterheim, Böheimkirchen-Weisching, Böheimkirchen-Mechters, Böheimkirchen-Markt, Böheimkirchen Ausserkasten-Furth, St.Pölten-Stadt und Kirchstetten-Markt) kämpfen gegen die Flammen. Schon beim Eintreffen schlugen die Flammen aus der Scheune, die direkt an das Wohnhaus angebaut ist.

Einsatzleiter Leopold Stiefsohn von der FF Böheimkirchen-Markt berichtet: "Obwohl der Wind in Richtung Wohnhaus bläst, konnten wir ein Übergreifen verhindern und den Brand unter Kontrolle bringen." Derzeit wird das Dach der Scheune abgedeckt und nach Glutnestern gesucht. "Ich bin überzeugt, dass wir in Kürze Brandaus geben können", sagt der Einsatzleiter.

