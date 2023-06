Eine besorgte Anrainerin in der Ließfeldstraße in Wagram alarmierte die Feuerwehr in St. Pölten, weil ein Entenküken in einen Gully gefallen war. Die Freiwillige Feuerwehr rückte sofort mit einem Fahrzeug und sieben Mann aus. Das Küken war rasch gerettet und wieder in Freiheit.