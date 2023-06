Holz-Gartensauna brannte in Weyersdorf nieder

Das groß angelegte Sonnwendfeuer der Feuerwehr Weyersdorf war bereits zu Ende, doch Kameraden befanden sich noch im Feuerwehrhaus als Feueralarm ausgelöst wurde. Gegen 3.25 Uhr am Sonntagmorgen stand in unmittelbarer Nähe des Dorfzentrum Weyersdorf eine Holzhaus-Außensauna in Vollbrand.

Trotz raschen Einsatzes, die Örtlichkeit befand sich nur einige hundert Meter vom FF-Haus entfernt, brannte das Saunahaus völlig aus. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind derzeit nicht bekannt und im Einsatz standen die Feuerwehren Weyersdorf, Karlstetten, Neidling, Hausenbach, Gansbach-Kicking und Häusling.