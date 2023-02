Unfall in den Morgenstunden: Pkw krachte in St. Pölten gegen Mauer

Ein schwerer Unfall passierte in der Landeshauptstadt in den Morgenstunden. Kurz vor acht Uhr mussten die Feuerwehrleute der FF St. Pölten-Wagram in die Purkersdorfer Straße ausrücken. Ein Pkw war aus unbekannten Gründen gegen eine Hausmauer gekracht. Um den Morgenverkehr wieder ins Fließen zu bringen, probierte die Wehr erst mit Rangierrollern aus dem Kleinlöschfahrzeug das Fahrzeug zu bewegen und sicher abzustellen.

Doch die Reifen waren stark beschädigt, also musste nach Absprache mit der Polizei das Wechselladerfahrzeug der Feuerwehr St. Pölten-Stadt angefordert werden. Damit konnte das Fahrzeug sicher abgestellt werden. Die Person am Steuer wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Universitätsklinikum gebracht.

