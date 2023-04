Pkw blieb bei St. Pöltner Supermarkt im Bankett hängen

Gleich zwei Pkw-Lenker brachten ihre Fahrzeuge am Mittwochvormittag in so missliche Lagen, dass der Ladekran der Freiwilligen Feuerwehr St. Pölten-Stadt ausrücken musste. Erst geriet ein Pkw bei der Einfahrt auf den Parkplatz ins Bankett eines Supermarktes in Stattersdorf. Mit dem Kran wurde FF St. Pölten-Stattersdorf bei den Bergearbeiten unterstützt.

Im Anschluss ging es zur Autobahnabfahrt St. Pölten-Nord. Ein Pkw hatte die Leitschiene touchiert und war danach nicht mehr fahrtauglich. Auch hier unterstützte der Kran bei den Arbeiten.

Nach dem Touchieren der Leitplanke war der Pkw nicht mehr fahrtauglich. Foto: FF St. Pölten-Stadt

