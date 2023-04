Schwaneneier aus Traisen-Flut in Wilhelmsburg gerettet

Die aufgrund der starken Regenfälle steigende Traisen sorgte in Wilhelmsburg für eine brenzlige Situation - wie schon einige Jahre zuvor: Das Nest des Schwanenpaares mit dem Gelege war in Gefahr, überflutet zu werden. Was nichts anderes als den Tod des Nachwuchses bedeutet hätte.

Tierfreundin Karin Czihak, die seit Jahren mit ihrem Mann Straßenhunde und Hunde aus Tötungsstationen aus Rumänien holt, wohnt in der Nähe, geht dort an der Traisen mit ihren Hunden spazieren. Schon letztes Jahr beobachtete sie eine Tragödie. „Ich stand weinend am Ufer, musste mit ansehen, wie die Schwänin verzweifelt versuchte, Zweige zu ihrem Nest zu bringen, um ihr Gelege zu retten. Es war so eine traurige, furchtbare Situation.“

Schwanenmutter sah zu, wie die neun Eier geholt wurden

Heuer wusste sie bei Beobachtung der Traisen beim Äußerlngehen: Es kommt noch mehr Wasser, das Nest ist wieder in Gefahr. Sie telefonierte und erkundigte sich. So kam sie zur Tierrettung Mostpfotenhilfe in Rabenstein. Am Freitag musste dann alles schnell gehen: Tierrettung und Feuerwehr wurden verständigt. Tierretterin Gabi Schäfer bekam die notwendige Ausrüstung, nahm einen Kescher mit, sollte die Schwänin aggressiv werden, und stieg abgesichert durch die Florianis mit Michaela Reitbauer in das eiskalte Wasser. Überraschenderweise ging die Schwanen-Mutter nicht in Angriff über, sondern gleitete ins Wasser und sah zu, wie ihre neun Eier in eine Box gelegt wurden. Viele Eier, weil je älter Schwäne sind, umso mehr Eier legen sie. Am Ufer kamen ein Thermophor mit 37,5 Grad Wassertemperatur, eine dicke Schicht Stroh und eine Kunststoffdecke über das Gelege. Dann ging die Fahrt nach Rabenstein zum Ausbrüten.

„Die Eier konnten sicher zur Auffangstation gebracht werden. Tolle Unterstützung bekamen wir von der Feuerwehr“, so Karin Hofegger von der Tierrettung. Leider habe es keine andere Möglichkeit gegeben, das Nest zu retten. Drei Tage davor habe man das Nest noch erhöht. „Leider zu wenig. Aber mehr konnten wir nicht, sonst wären die Küken dann nicht mehr raufgekommen“.

Gutes und Trauriges liegt damit in der Geschichte nah beieinander: Neun Schwanenkinder werden leben. Die Schwanenmutter musste aber zusehen, wie ihr ihre Kinder weggenommen wurden …

