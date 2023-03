Spektakulärer Crash in St. Pöltner Tiefgarage

Zu einem spektakulären Einsatz rückte die Freiwillige Feuerwehr St. Pölten-Stadt am Donnerstagmorgen aus. Ein Pkw-Lenker hatte gegen 8.30 Uhr bei einer Tiefgarageneinfahrt in St. Pölten die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und rauscht laut Feuerwehr die gesamte Abfahrt hinunter. Dort stoppte ihn eine Betonsäule. Der Rettungsdienst brachte den Verunfallten mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Universitätsklinikum St. Pölten.

Beim Eintreffen der Stadtfeuerwehr war die Tiefgaragenabfahrt bereits gesperrt. Der Pkw stand stark beschädigt quer in der Tiefgarage an einer Betonsäule. Die Feuerwehr brachte das demolierte Fahrzeuge mittels Rangierrollern in eine Parklücke. Unterstützung gab es von einem örtlichen Abschleppunternehmen.

