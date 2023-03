Wohnhausbrand in Wilhelmsburg fordert Einsatzkräfte

Schon bei der Anfahrt der Feuerwehren sahen sie schon die Rauchschwaden. Der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Wilhelmsburg stand in Vollbrand. Sieben Feuerwehren, die sofort ausrückten, bekämpften die Flammen, die bereits aus dem Dach schlugen. Der Besitzer des Hauses konnte dieses rechtzeitig verlassen, ein Feuerwehrmitglieder verletzte sich beim Einsatz jedoch am Knie, wie die APA berichtet. „Derzeit sind noch die Nachlöscharbeiten in Gang“, heißt es von der Feuerwehr.

Die Brandursache war am Samstag noch unklar. Vermutet wurde, dass sich das Feuer vom Keller aus ausgebreitet haben könnte. Das Gebäude ist nahezu vollständig ausgebrannt. Rudolf Schenk, Kommandant der Feuerwehr Wilhelmsburg-Stadt, sprach von einem "Totalschaden".

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.