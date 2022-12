Brand in Ratzersdorf: Familie blieb unverletzt

Werbung

Diesen 24. Dezember wird eine Ratzersdorfer Familie wohl nicht so schnell vergessen. Am frühen Morgen weckte sie ein lauter Knall und bald drang Rauch in das Einfamilienhaus. Die Familie floh ins Freie. Dort brannte es im Bereich des Pkw lichterloh und die Flammen griffen bereits auf die Fassade und das Dach über. Die sieben alarmierten Feuerwehren brachten den Brand rasch unter Kontrolle. Die Familie blieb unverletzt. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt.

