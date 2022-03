St. Pöltens Stadtfeuerwehr war 60.000 Stunden im Dienst

„Es war ein Jahr wie kein anderes. Mit immens großen Herausforderungen und vielen Hürden, aber mit vereinten Kräften haben wir auch diese Phase überwunden“, so eröffnete Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner die 155. Jahreshauptversammlung der Stadtfeuerwehr St. Pölten.

Die Einsatzbilanz 2021 bestätigt die Worte des Kommandanten. Die Floriani rückten im vergangenen Jahr insgesamt 1.106 Mal aus, das ergibt einen Schnitt von über drei Einsätzen pro Tag. Alles ehrenamtlich, versteht sich.

Neben den Aufgaben in der Heimat gab es auch einige Einsätze im Ausland. So unterstützten die St. Pöltner FF-Kameraden sowohl beim Waldbrand an der Rax als auch bei Waldbränden in Nordmazedonien und Überschwemmungen in Belgien.

Am Ende des Jahres stehen 60.000 freiwillige Stunden in der Bilanz. „Ich bin sehr stolz auf das, was hier immer wieder Einzigartiges geleistet wird“, erklärte Bürgermeister Matthias Stadler.

Die außerordentlich vielen Einsätze und die erschwerten Bedingungen durch Covid haben den Floriani viel abverlangt. In diesem Jahr hofft man auf Erleichterung und will auch wieder einige Veranstaltungen abhalten. So sollen etwa auch die Bezirksbewerbe dieses Jahr in der Landeshauptstadt stattfinden.

