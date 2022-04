Wie der Bahnbau St. Pölten prägte

Werbung

Im Gegensatz zu Krems mit seiner bevorzugten Lage an der Donau fristete St. Pölten bis weit in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts hinein ein Schattendasein. Erst mit dem Bau der „Kaiserin Elisabeth-Bahn“ im Jahre 1856 begann der Aufstieg zum Industriestandort. In nur zwei Jahren erfolgte die Fertigstellung der Westbahn und der Hauptbahnhof der heutigen Landeshauptstadt entwickelte sich aufgrund seiner Nebenlinien ins Umland zum zentralen Eisenbahnknoten des Landes.

Die Bahn als Arbeit- und Wohnungsgeber

Die Industrialisierung erforderte natürlich eine Menge von Arbeitskräften, sodass die Einwohnerzahl der Stadt in den folgenden Jahrzehnten einen gewaltigen Sprung nach oben machte und die Bevölkerung sich von 8.000 im Jahr 1870 auf 22.000 Einwohner 1912 vermehrte.

Über viele Jahre war die Bahn einer der größten Arbeitgeber in St. Pölten. Die Werke Wörth, die Werkstätte beim Alpenbahnhof und der Hauptbahnhof boten Arbeit für mehr als 3.000 Beschäftigte, heute gibt es nur mehr rund ein Drittel an ÖBB-Mitarbeitern. Die Eisenbahnerhäuser trugen damals zur Linderung der Wohnungsnot bei: Zahlreiche Wohnhäuser im Bereich des Bahnhofes – Bahnhofplatz, Julius-Raab-Promenade – und in einem eigenen Viertel – Kranzbichlerstraße, Grillparzerstraße, Passauerstraße – wurden für Eisenbahner errichtet. Die Häuser beim Bahnhof werden heute von dee ÖBB-Immo GmbH betreut. Die Wohnhäuser im Eisenbahnerviertel werden von der BWSG Wohnungsgenossenschaft verwaltet.

In den letzten 15 bis 20 Jahren wurde mehr als eine Milliarde Euro in den Ausbau und die Modernisierung des Eisenbahnknotens St. Pölten investiert, also Knoten Wagram, GZU, viergleisige Einfahrt durch Wagram, Umbau des Bahnhofes, neue Lehrwerkstätte, neuer Bildungscampus und neues Parkdeck.

Schwierige Phasen in der Geschichte

Die vorerst mit Privatkapital finanzierte „Kaiserin Elisabeth-Bahn“ ging nach nur drei Jahrzehnten in den Besitz der kaiserlich-königlichen Staatsbahnen über. Nach dem Zerfall des Kaiserreichs 1918 bis zum Anschluss 1938 wurde sie von den Bundesbahnen Österreichs (BBÖ) geführt, und als Teil der Deutschen Reichsbahn 1944/45 durch zahlreiche Luftangriffe schwer in Mitleidenschaft gezogen. Der Wiederaufbau erfolgte rasch, im Mai 1945 fuhr der erste Zug der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) im St. Pöltner Hauptbahnhof ein.

Seit ihrer Errichtung im 19. Jahrhundert verändert sich das Netz der Westbahn stetig: Aus den anfänglichen zwei Zugbewegungen pro Tag zwischen Wien und St. Pölten sind mittlerweile über 600 geworden.

