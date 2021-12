Erste Besucher glitten über den St. Pöltner Rathausplatz

Fast drei Wochen dauerten die Aufbauarbeiten für den kika Eiszauber am St. Pöltner Rathausplatz. Seit Freitagabend können Eislaufbegeisterte dort auf einer Fläche von 1.200m² ihre Runden ziehen.

„Ich bin froh, dass wir uns heuer wieder für einen Eislaufplatz und gegen einen Weihnachtsmarkt entschieden haben. So sind wir in der Lage, für die Bevölkerung die höchsten Sicherheitsmaßnahmen in der Corona-Situation zu gewährleisten“, so Bürgermeister Stadler in seiner Eröffnungsansprache. Der Betrieb am Eislaufplatz könne auch bei strengen Corona-Maßnahmen aufrecht erhalten werden. Stärkung gibt es derzeit trotzdem rundum bei den Gastronomen auf dem Platz und in der Innenstadt.

Ticketreservierung online möglich

Bis einschließlich 13. Februar kann man am Platz auf Kufen gleiten. Tickets für den Eiszauber St. Pölten bekommt man über die Reservierungsseite. Die Bezahlung erfolgt beim Abholen der Tickets vor Ort.

Einlass-Bestimmungen laut Bundesverordnung: Nachweis einer Genesung, Genesung plus 1-mal Impfung, zwei Teilimpfungen oder eine einmalige Impfung mit Johnson & Johnson (nur bis 3. Jänner gültig) sowie zusätzlich ein gültiger Lichtbildausweis. Außerdem ist der Ninja-Pass, solange dieser vollständig ausgefüllt ist, bis zur 9. Schulstufe gültig.