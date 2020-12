Weihnachtlich glänzt der Rathausplatz, mit Christbaum, Winterbeleuchtung – und mit dem Eiszauber rund um die Pestsäule. Die rund 800 Quadratmeter große Eisfläche, die von Kunsthandwerksständen begrenzt wird, ist Ersatz für den coronabedingt entfallenen Christkindlmarkt und wird begeistert angenommen. „Unter strengen Auflagen, natürlich mit begrenzter Personenanzahl am Eis, kann so die Wartezeit aufs Christkind verkürzt werden“, freut sich Michael Bachel, der Leiter des Veranstaltungsservice, dass es noch vor Weihnachten geklappt hat mit dem stimmungsvollen winterlichen Vergnügen.

Der Eiszauber auf dem St. Pöltner Rathausplatz ist eröffnet. Die Kids Lukas und Lina Weitzenböck legten eine heiße Kufe aufs eisige Parkett, auf dem Bürgermeister Matthias Stadler versuchte ebenso wenig auszurutschen wie Christoph Schwarz (links), NÖN-St. Pölten-Redaktionsleiter Martin Gruber-Dorninger, Michael Bachel (hockend) vom Veranstaltungsservice St. Pölten und NÖN-Marketing-Chef Robert Richter (rechts). Max Steiner

Der Eislaufplatz ist wochentags am Vormittag exklusiv für Schulklassen geöffnet. Publikumslauf ist täglich von 14 bis 19 Uhr möglich (siehe Infobox).

Und: Der Eiszauber soll bis Ende Februar für winterlich-sportlichen Spaß in der Innenstadt sorgen.

Bis Donnerstag, 24. Dezember, sind dort noch einige Veranstaltungen der Stadtweihnacht geplant: Das singende Christkindl erscheint am Samstag, 19. Dezember, von 14 bis 16 Uhr in der Fußgängerzone.

Am Samstagvormittag sorgt der Drehorgelspieler am Wochenmarkt am Domplatz für Stimmung und am Donnerstag, 17. Dezember, spielt das Bläserquartett der Musikschule in der Schreinergasse auf, vor einem Haus, das Lichtkünstler Markus Kautz mit einer besonderen Beleuchtung erstrahlen lässt.