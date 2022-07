St. Pölten: DJs heizten See-Stimmung an für guten Zweck

Werbung

Es gibt wohl keinen besseren Mash-Up als jenen aus mitreißenden Beats international erfolgreicher DJs und der Base-Line eines karitativen Gedankens. Beim Electronic Lakeside auf der Ratzersdorfer Seebühne lud der Verein „Mein St. Pölten“ erstmals zu einem Benefiz-Konzert ein, bei dem DJs wie Blackwell, Lucien, Solandro, James Illusion und Tyo gratis auflegten. Diese einzigartige Geräuschkulisse lockte so einige Seebesucher in den Event-Bereich.

Der Organisator des Electronic Lake Side, Stefan Haiderer, wollte durch das Event auch die Möglichkeit nutzen, den Verein in St. Pölten bekannter zu machen. Der Erlös der Veranstaltung wird an das Sozialamt des Magistrats übergeben, das damit die Menschen unterstützen möchte, die unter der Teuerung am meisten zu kämpfen haben. Die DJs legten sich für diese Mission definitiv sound-technisch ins Zeug.

