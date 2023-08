Wie das Licht nach St. Pölten kam

Die Stromversorgung hierzulande ist eine der besten. Die durchschnittliche Zeit, in der kein Saft aus der Steckdose kommt, beschränkt sich in Niederösterreich auf wenige Minuten pro Jahr. Dennoch sorgt ein möglicher Blackout als Horrorszenario bei vielen für Kopfzerbrechen. Dabei ist elektrische Energie, die heute zur Grundversorgung zählt, erst seit 120 Jahren in St. Pölten verfügbar.

Am Abend des 17. August 1903 drängten sich tausende Menschen auf dem Rathausplatz. Sie alle warteten auf einen entscheidenden Schritt, der die Stadt nachhaltig verändern und sie schlagartig in eine neue Zeit katapultieren sollte.

Ein begeisterter Jubelsturm begrüßte Bürgermeister Wilhelm Völkl, der auf die festlich geschmückte Bühne vor der Rathausfassade stieg und sogleich einen Lorbeerkranz umgehängt bekam. Als die Stadtkapelle den ihm zu Ehren komponierten „Völkl-Marsch“ aufspielte, ließ der Bürgermeister zum ersten Mal in der Geschichte St. Pöltens den Rathausplatz und die umliegenden Gassen im Schimmer von elektrisch betriebenen Glühbirnen erstrahlen. In diesem Moment erhellten sich auch die Gesichter der Zuschauerinnen und Zuschauer, die teils mit offenem Mund den fast weihnachtlich anmutenden Glanz der barocken Fassaden im Herzen der Stadt bewunderten. Zudem waren der Rathausturm und der Torbogen des Eingangs mit hunderten Glühlampen verziert und wiesen den Weg in eine neue Ära, in der die dunklen Schatten der Nacht schrittweise aus der Stadt verdrängt wurden.

In seiner Rede, die in der St. Pöltner Deutschen Volkszeitung überliefert ist, erklärte Völkl: „Ich habe für die Erstbeleuchtung den Rathausplatz auserwählt, um unter freiem Himmel vor allen Menschen zu zeigen, dass dieses Werk für alle St. Pöltner geschaffen wurde! Als Vertreter unserer Vaterstadt habe ich die Pflicht, St. Pöltens Entwicklung zu fördern. Was hier in den letzten Jahren geschaffen wurde, kann keine andere Provinzstadt aufweisen.“

Im Anschluss befand sich die Stadt in einem wahren Jubeltaumel, denn gleich nach der Erstbeleuchtung wurde der am nächsten Tag bevorstehende Geburtstag des Kaisers Franz Joseph gefeiert und die Stadtkapelle spielte das eigens von Hofkapellmeister Josef Bayer komponierte Werk „Elektrische Funken“. Der Festzug marschierte mit Ehrengästen an der Spitze in Richtung Schießstatt.

Bürgermeister Wilhelm Völkl inszenierte sich an diesem Abend als großen Sieger, denn die Planung der Elektrizitätswerke am Mühlbach im Hammerpark und in Ratzersdorf, die für die Stromerzeugung sorgten, war über mehrere Jahre hinweg begleitet von heftigen politischen Streitigkeiten zwischen den Deutschnationalen und den Christlichsozialen. Die Diskussionen um die Finanzierung des äußerst teuren Projekts wurden zum persönlichen Duell zwischen Völkl und seinem Widersacher Johann Wohlmayer.

Dennoch waren sich im Schein der hellen Lampen alle bewusst, welch bedeutender Schritt die Elektrifizierung der Stadt für die Menschen war. Zuvor flackerten in den meisten Häusern jeden Abend brandgefährliche und rußende Öl-Lampen oder Kerzen. Die Straßen im Stadtkern und das Theater wurden ab 1865 durch Gaslampen beleuchtet, die allerdings von einem privaten Unternehmen betrieben wurden und daher sehr teuer kamen. Nach Vertragsablauf mit dem Gaswerk entschied sich die Stadt, ein eigenes Elektrizitätswerk zu bauen und die Beleuchtung selbst in die Hand zu nehmen.

„Für die Stadtentwicklung war die Elektrifizierung einer der bedeutendsten Schritte, denn sie war die Basis für die späteren Ansiedlungen der großen Industriebetriebe“, so Stadtarchivar Thomas Lösch, der auch mit einem verbreiteten Mythos aufräumen möchte: „In Erzählungen und bei Stadtführungen hält sich hartnäckig die Meinung, dass Völkl als Erstes den Riemerplatz oder auch den Herrenplatz, wo sich seine Wohnung befand, beleuchten ließ. Das ist aber eine Urban Legend, denn alle Quellen sprechen klar vom Rathausplatz.“

Wilhelm Völkl, der als äußerst exzentrischer Bürgermeister in die Geschichtsbücher einging, legte mit der Elektrifizierung einen frühen Grundstein für den wirtschaftlichen Aufschwung der Region. Zwar wurden bereits 1911 die Mariazellerbahn elektrifiziert und auch die St. Pöltner elektrische Straßenbahn eröffnet, doch auf der Westbahn zwischen Wien und St. Pölten schnaubten bis in die 50er-Jahre noch Dampfzüge und viele Gemeinden im Umland der Stadt wurden erst in den 20er-Jahren an das Stromnetz angeschlossen oder mussten überhaupt bis nach Ende des Zweiten Weltkriegs warten.