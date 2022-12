e-Racing-Team der HTL St. Pölten rast voran

Leise flitzende Fahrzeuge in einem abgasfreien Rennen. Bei der Formel-E-Weltmeisterschaft im Jahre 2015 im Londoner Battersea Park schlug so manches Technikerherz höher und so auch jenes des St. Pöltner HTL-Schülers Christoph Wiesinger. Dieser fragte Daniel Asch, den Elektromobilitätsexperten der HTL, in der letzten Runde, ob sie auch mit einem solchen Auto fahren könnten. Mit dieser Frage begann die projektreiche Geschichte des e-Racing-Teams der HTL.

„Zuerst war das e-Racing-Team eine Begabtenfördergruppe für jene Schüler, die sich mehr interessieren, um ihnen einen Raum zu bieten“, erzählt Asch. Dieser kreative Raum hat nun schon eine schier endlose Projektreihe hervorgebracht, zum Beispiel ein e-Motorrad, eine fahrende Bierkiste, ein Wasserstoff-Kart oder ein E-Bike mit einer Reichweite von 450 km. Der Ausspruch Aschs „Begreifen ist bei uns angreifen“ beschreibt das praktische Technikerverständnis des e-Racing-Teams anschaulich, welches nun ein neues Projekt umsetzt.

Das Mountain-Kart – der Begleiter auf Wanderwegen

Die witzige Idee für das neue Projekt kam dabei von Asch selbst, der für den Weg von seinem Hausberg, dem Muckenkogel, eine knieschonende Variante hinunter erfinden wollte. Mit dem Einfall eines robusten Mountain-Gokarts ist ihm das gelungen. „Es folgt dem Wanderer in einem Abstand von drei Metern vollautonom durch die Positionsbestimmung mit zwei vorne eingebauten Kameras“, beschreibt Asch die Funktionsweise des Mountain-Karts. Der knieschonende Clue ist, dass das Kart durch das Hinunterfahren vom Berg mit dem Eigengewicht dann wieder aufgeladen werden kann.

Umgesetzt wird dieser Traum eines jeden Wanderers im Rahmen der Diplomarbeit von den zwei Schülern Jakob Wurst und Alexander Nolz. Die zwei Stromrichter, mit 10.000 Schaltzeiten pro Sekunde, die eingebaut werden, hat das e-Racing-Team selbst gebaut, ebenso wie die Akkus, welche es aus alten recycelt. Die Kart-Idee wird also immer weiterentwickelt und bietet Schülern dadurch eine Spielwiese für kreatives Entwicklungspotenzial. Das Herzstück für die E-Karts des e-Racing-Teams, den Stromrichter, hat ein ehemaliger Mastermind des Teams vollständig selbst entwickelt, für den es nun hoch hinaus geht.

HTL-Absolvent ist bei Red Bull Powertrains

Davut Evsen hat nämlich bei Red Bull Powertrains, dem Motorenlieferanten von Red Bull Racing, einen Arbeitsvertrag erhalten und wird im Sommer 2023 in Milton Keynes in England arbeiten. Im Rahmen seiner Diplomarbeit war er auch bei der Entwicklung des Antriebsstranges des E-Karts mit Echtzeitdatenerfassung maßgeblich beteiligt. Vor Kurzem kehrte dieser in seine ehemalige Lehrstätte zurück und zeigte auf, dass man vom e-Racing-Team zur Formel-1-WM-Titelverteidigung durch Max Verstappen flitzen kann und die HTL im Rennen der Technik die Nase weit vorne hat.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.