Jugend gestaltet Zukunft in der Region

Nach dem Erheben der Wünsche von jungen Menschen im Alter von 12 bis 24 Jahren in den Gemeinden geht es im Projekt JEP der LEADER-Region Elsbeere Wienerwald nun um konkrete Vorschläge. Die Ergebnisse einer Online-Umfrage mit 1.570 Teilnehmern belegen, dass sich Jugendliche in der Region sehr wohl fühlen. In der nächsten Phase des Projekts sollen die Jugendlichen in Workshops ihre Ideen, Vorschläge und Projekte zur Verbesserung entwickeln. Der erste von drei Workshops für Stössing, Kasten und Michelbach fand in der Mehrzweckhalle in Stössing statt.

Jugend in den Gemeinden wird aktiv

In Kasten sollen bei einem nächsten Termin rund um Ostern die Jugendlichen aktiv werden. Bei „Ich für Kasten“ geht es darum, mit Videos die Lieblingsplätze festzuhalten und gleichzeitig auf Verbesserungspotenzial hinzuweisen. Zwei Altersgruppen von 12 bis 15 und von 16 bis 24 Jahre werden im Ort unterwegs sein. Die Beiträge sollen im Rahmen eines Gewinnspiels prämiert werden.

Michelbach strebt eine Kooperation mit der Landjugend an und möchte damit möglichst viele Jugendliche aktivieren. Mit Audio- und Video-Beiträgen sollen bis zum nächsten Workshop Verbesserungsvorschläge eingebracht werden. Dokumentiert werden dabei interessante Plätze und Treffpunkte der Jugendlichen, aber auch Dinge, die sie stören und die sie verändern wollen. Beim nächsten Workshop wird Ende März oder Anfang April das Material gemeinsam gesichtet und analysiert.

Ähnlich geht es in Stössing weiter. Die Jugendlichen dokumentieren bis zum nächsten Treffen am 5. Mai mit Audio- und Video-Beiträgen ihre Lebenswelten. Ziel ist das Entwickeln von konkreten Projekten, die bei einem Fördercall ab Juli von Privatpersonen, Vereinen und Gemeinden eingereicht werden können. Mehr erfährt man unter www.elsbeere-wienerwald.at.

