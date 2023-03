Emmaus-Projekt Start im April: Medizinbus für Nicht-Versicherte in St. Pölten

Lesezeit: 2 Min

Foto: Emmaus

D as Projekt der Emmaus in Kooperation mit den Lions soll ein niederschwelliges Angebot für eine medizinische Basisversorgung für nicht versicherte Personen in und um St. Pölten bieten.