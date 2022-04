Wohnassistenz in St. Pölten: „Dann ist Emma in mein Leben getreten“

Werbung

Josef Speiser macht vieles gerne und gut: Er spielt Ziehharmonika und Keyboard, züchtet Tauben oder bastelt. Aber manches fällt ihm schwer: Behördengänge, Arztbesuche, der Haushalt. Damit er das nicht alleine stemmen muss, gibt es die Wohnassistenz der Emmausgemeinschaft. Sie unterstützt Personen, für die der Alltag eine Herausforderung ist. Das siebenköpfige Team um Emma Wyhlidal betreut 42 Menschen, die oft psychische Probleme haben, mit Suchterkrankungen kämpfen oder aus der Wohnungslosigkeit kommen.

Foto: Maria Prchal

Der Ratzersdorfer Josef Speiser ist seit drei Jahren dabei. Bei Emmaus arbeitet er bereits seit zehn Jahren. Dort in der Arbeitstherapie wurde er auch auf die Wohnassistenz aufmerksam gemacht: „Dann ist die Emma in mein Leben getreten. Und das ist das Beste, was mir je passieren konnte.“ Jeder Gast – wie die Emmaus alle von ihr betreuten Personen nennt – braucht ein bisschen etwas anderes. „Beim Josef liegt der Fokus auf vielen Gesprächen“, erzählt Wyhlidal. Speisers Eltern haben das Möbelhaus Speiser in Ratzersdorf betrieben. Als es in Konkurs ging, stolperte der 59-Jährige von einem schwierigen Arbeitsverhältnis ins nächste, bis er bei Emmaus anfing. Speiser wohnt in dem geräumigen Haus in Ratzersdorf, das seine Eltern gebaut haben. Bei ihm wohnt sein Sohn, ebenfalls Josef Speiser. Drei Töchter hat die Familie: Zwei studieren Pharmazie, eine ist Gärtnerin. Der 29-jährige Speiser junior wird ebenfalls von der Wohnassistenz betreut und arbeitet auf der Emmaus-CityFarm. Für die beiden ist es schwierig, das Haus in Schuss zu halten. Aber Veränderung ist für den Sohn schwer. Denn Josef Speiser junior hat Autismus, was Änderungen wie den Umzug in eine kleinere Wohnung kompliziert machen würde.

„Wir greifen die Selbstbestimmung nicht an“

Genau deswegen gebe es die Wohnassistenz, erklärt Wyhlidal, um die Leute zu Hause, in ihrem gewohnten Umfeld, zu unterstützen. Das Zauberwort: Selbstbestimmung. Aus diesem Grund motiviert die Wohnassistenz auch nur: „Wir machen keine Pflege, wir sind keine Reinigungsfirma. Wir greifen die Selbstbestimmung nicht an. Wenn wir der Meinung sind, die Wohnung gehört geputzt, und der Gast will nicht, dann müssen wir das akzeptieren.“ Josef Speiser ergänzt: „Ich brauche die Hilfe und Motivation. Aber die letzte Entscheidung ist noch bei mir.“

Viele bleiben ihr Leben lang

Die Leiterin der Wohnassistenz ist froh, wenn sie einen der betreuten Gäste in die Selbstständigkeit „entlassen“ kann. Aber die meisten würden ihr Leben lang bleiben. Und Josef Speiser will gar nicht weg: „Die Emma wird mich nicht so schnell los.“ Die Wohnassistenz legt er jedem ans Herz, der „merkt, ich krieg‘ das tägliche Leben nicht mehr gebacken“. Wyhlidal hofft, dass noch mehr Personen das Angebot in Anspruch nehmen, Platz gebe es noch. Das Wichtigste dafür ist Freiwilligkeit und ein Wohnsitz in der Region St. Pölten. Die Kosten übernimmt das Land.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.