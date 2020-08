NOEN

Zum Abschluss der Stadtgespräche gab die NÖN den Spitzen der Stadtparteien die Möglichkeit, die Themen anzusprechen, die ihnen besonders wichtig sind. Positive Mitarbeit vieler St. Pöltner auch in schwierigen Zeiten, wertvoller Grünraum mit der Traisen als Mittelpunkt, sichere Straßen und Existenzen und Transparenz als wichtige Grundlage für Bürgerbeteiligung kommen im letzten Teil der Schanigarten-Interviews zur Sprache.

NOEN „,Das geht in St. Pölten nicht‘ ist ein Satz, der bei mir äußerstes Unbehagen auslöst.“

Bürgermeister Matthias Stadler, SP-Stadtvorsitzender:

„Ich bedanke mich bei allen, die an einer positiven Stadtentwicklung mitarbeiten und mitgearbeitet haben. Ich habe gerade mein 17. Jahr als Bürgermeister begonnen, da haben mich viele Leute positiv mitbegleitet. Vor allem auch jetzt während der schweren Corona-Zeit.

Gemeinsam konnten und können wir St. Pölten weiterhin stärken und mit Zuversicht gemeinsam die Zukunft gestalten. Diese positive Grundstimmung ist wichtig, wenn Firmen und Unternehmer vor der Entscheidung stehen, ob sie in der Stadt investieren sollen oder nicht, ob es gut ist, ein Geschäft hierher zu verlegen. Uns ist gemeinsam diesbezüglich Entscheidendes gelungen, und das wird von einer breiten Basis mitgetragen.

Mich haben in der Vergangenheit Ansagen wie ,Das geht in St. Pölten nicht‘ unheimlich gestört. Das ist ein Satz, der bei mir Unbehagen auslöst, und ich wollte auch nie daran glauben.

Ich möchte gerade in dieser Zeit diese positive Stimmung einfordern: den Glauben an die Stadt, den Glauben an den Standort und an das gemeinsame Anpacken. Das ist eines unserer Erfolgsgeheimnisse der letzten Jahre. Da kann ich als Bürgermeister nur demütig sagen: Macht weiter so. Glaubt an euer St. Pölten. Wir haben so viel geschafft, wir werden auch die jetzt neu aufgebauten Hürden meistern.“

NOEN „Ein wertvoller Lebens- und Arbeitsraum, wenn St.Pölten nicht nur im Hirn, sondern auch im Herzen der Leute existiert.“

Vizebürgermeister Matthias Adl, VP-Stadtparteiobmann:

„Ich würde mir wünschen, dass es in Zukunft ein ernst gemeintes Miteinander in der Stadt gibt. Im Zuge der Weiterentwicklung setze ich besonders auf unseren wertvollen Grünraum. Dabei würde ich die Traisen in den Mittelpunkt stellen und den Lebensraum Traisen für die Bevölkerung noch nutzbarer machen. So wie es auch in anderen Städten gemacht wird: Bewusst ans Wasser gehen und die Menschen in die Stadt einladen. Damit die vielen Radwegbenützer nicht einfach an St. Pölten vorbeifahren. Ankerpunkte setzen, um die Leute in die Stadt hereinzuholen.

Mehr Familienfreundlichkeit würde ich mir ebenfalls für St. Pölten wünschen. Es muss selbstverständlich sein, dass die Familie an oberster Stelle steht, der Umgang mit unserer Zukunft, nämlich mit den Kindern und Jugendlichen. Die ärztliche Versorgung mit Kinderärzten muss selbstverständlich gewährleistet sein. Wir können umweltpolitisch Prioritäten setzen, zum Beispiel St. Pölten als Testgemeinde für Wasserstoffbusse. St. Pölten ist mir dann ein wertvoller Lebens- und Arbeitsraum, wenn es selbstverständlich ist, dass St. Pölten nicht nur im Hirn, sondern auch im Herzen der Leute existiert.“

NOEN „Es gibt sehr viele Menschen in St.Pölten, die Existenzprobleme haben und das, obwohl sie arbeiten.“

Klaus Otzelberger, FP-Stadtrat:

„Mir ist die soziale Fairness wichtig. Bei Bürgergesprächen wurde ich besonders auf Existenzprobleme aufmerksam. Häufig betrifft dies die Gruppe der Alleinerziehenden oder Pensionisten. Die Stadt sollte Betroffenen helfen, beispielsweise mit günstigen Gemeindewohnungen. Es sollte generell wieder mehr Fairness für Leute geben, die Leistungsbereitschaft zeigen beziehungsweise ein Leben lang gearbeitet haben.

Auch das Sicherheitsthema ist mir sehr wichtig. Durch die SPÖ-Zuwanderungspolitik steigt die Kriminalität in St. Pölten, es gibt immer wieder Probleme beim Bahnhof und anderen Stadtteilen. Mehr Polizeipräsenz auf der Straße würde das subjektive Sicherheitsgefühl stärken.

Durch die Corona-Krise werden bis Jahresende vermehrt Firmen zusperren, was zu erhöhter Arbeitslosigkeit führt. Der 20er-Gutschein, den die FPÖ mitbeschlossen hat, war ein guter Anfang. Wir brauchen auch in St. Pölten ein gewaltiges Corona-Paket von etwa 26,5 Millionen Euro in Form von Gutscheinen, die unsere Bevölkerung bei St. Pöltner Unternehmen einlösen kann. Diese Gutscheine von etwa 1.000 Euro sollten für jeden Haushalt in St. Pölten ausgegeben werden. Diese Maßnahme würde die St. Pöltner Firmen beleben, Arbeitsplätze vor Ort sichern und der St. Pöltner Bevölkerung beim täglichen Konsum helfen.“

NOEN „Es ist uns wichtig, eine offene Gruppe zu sein und es zu bleiben. Für jede Person, die sich einbringen will,möchten wir ansprechbar sein.“

Christina Engel-Unterberger, Sprecherin Grüne:

„Umweltschutz, Mobilität und Transparenz sind mir wichtig. Mit Transparenz meine ich auch die Möglichkeit, sich als Bürger beziehungsweise Bürgerin an Projekten beteiligen zu können. Information ist eine Voraussetzung, um sich einzubringen. Ich wünsche mir mehr Beteiligungsformate. Wir alle sind die Stadt, nicht nur die Verwaltung und die Politik. Jede Person, die will, sollte die Möglichkeit haben, Einfluss nehmen zu können.

Der Stil ist ein weiteres Stichwort. Es ist uns wichtig, eine offene Gruppe zu sein und es auch zu bleiben. Für Personen, die sich einbringen wollen, möchten wir ansprechbar sein. Wir haben auch bald Räumlichkeiten für regelmäßige Treffen in der Wiener Straße. Im Herbst soll dieser Ort des Austausches eröffnet werden.

Und nicht zuletzt: Man sieht auch in St. Pölten vorwiegend Männer, wie sie die Stadt verwalten und versuchen zu gestalten. Wir wollen dazu beitragen, Frauen auch in der Politik sichtbarer zu machen und ihnen eine Möglichkeit geben, sich gleichberechtigt zu engagieren. Die Grünen in St. Pölten waren in der Vergangenheit sehr erfolgreich mit starken Frauen und dort soll es wieder hingehen.“