Ende in Sicht Schlechte Nachricht vom „Gutding“ in der St. Pöltner Innenstadt

Erst im Vorjahr übersiedelte Elvira Bachinger mit ihrem „Gutding“ in die ehemaligen Räumlichkeiten der Galerie Figl und erweiterte ihr Unverpackt-Sortiment. Mit Ende des Jahres wird sie die Pforten schließen. Foto: Maria Prchal

W er in der Landeshauptstadt Bio sucht, der kommt am „Gutding“ in der Schreinergasse nicht vorbei – allerdings leider nur mehr bis Ende des Jahres.

Wenn man eintritt, spürt man sie regelrecht, die Liebe zu regionalen, qualitätsvollen und enkeltauglichen Produkten. Das „Gutding“ in der Schreinergasse ist wirklich ein ganz besonderes Geschäft. Eines für nachhaltige, ökologische und fair gehandelte Produkte. Kurz – ein Bio-Laden der Extraklasse. Und Inhaberin Elvira Bachinger lebt für ihn. Seit nunmehr elf Jahren… Doch jetzt kann sie nicht mehr. Jetzt will sie nicht mehr. Mit Ende des Jahres wird sie das „Gutding“ schließen. „Viele Hürden in den letzten Jahren haben mich müde werden lassen“, sagt sie. Um dann ein wenig ins Detail zu gehen. Da wäre einmal Corona. Während über Großkonzernen das Unterstützungsfüllhorn ausgeschüttet wurde, gab’s für Bachinger nichts. Auch die (Groß-)Baustelle in der Schreinergasse war alles andere als hilfreich. Und zuletzt wurde das Mitarbeiter-Problem immer größer. „Man findet ja praktisch niemanden mehr, der arbeiten will“, so die 47-Jährige, der es schwerfällt, ihren Traum zu beenden, „weil ich daran glaube, weil ich mit ganzem Herzen dabei war. Aber irgendwann muss man auch auf sich selbst und die eigene Gesundheit schauen.“ Bis Ende des Jahres kann man im „Gutding“ noch einkaufen. Dann ist Schluss. Aber bis dahin wird Elvira Bachinger noch Tag für Tag versuchen, die Welt ein bisschen mehr bio zu machen. „Das sind wir unseren Kindern und Enkelkindern schuldig – wir sollten nämlich diesen unseren Planeten schon noch ein bisschen lebenswert übergeben. Und ich hoffe, wenigstens das kann ich meinen Kunden und all jenen, die es leider nicht geworden sind, noch vermitteln“, so „Frau Gutding“ Gesellschaft zahlt's