Gemeinschaften für Strom im Bezirk St. Pölten im Aufwind

Undurchsichtige Verträge, rasante Preissprünge, umweltschädliche Erzeugung – es gibt viele Gründe, warum Menschen mit ihrem Stromanbieter unzufrieden sind. Die können oft mehr oder weniger dafür, schließlich sind auch sie in größere Strukturen eingebunden. Aber es gibt Alternativen: 2021 ebnete das Land den Weg für Energiegemeinschaften. Die produzieren, verbrauchen und teilen erneuerbare Energie im lokalen Umfeld.

Die einzige Energiegemeinschaft, auch Erneuerbare Energiegemeinschaft (EEG) genannt, in der Landeshauptstadt bildet die beim Beratungszentrum Schwaighof. Die Initialzündung gab die Sparkasse Niederösterreich. Mit Solarpaneelen am Dach und in der Fassade wird Strom erzeugt, der andere Mieter im Haus mitversorgt. Die zahlen seit Beginn den gleichen Preis: unschlagbare 15 Cent pro Kilowatt.

Eine Bilanz im April 2022 über die bereits bestehenden Anlagen der Sparkasse in Kilb und Mank sowie die 2021 neu errichteten Anlagen am Schwaighof und in der Domgasse konnte sich sehen lassen: 150 Megawattstunden Strom jährlich und 80 Tonnen eingespartes CO₂. Das entspricht über 500.000 gefahrenen Kilometern mit dem Auto oder der Menge, die bis zu 2.000 gepflanzte Bäume kompensieren können.

Und die Sparkasse ist längst noch nicht fertig mit ihrem Ausbau, wie Günther Denk erzählt. Bis Ende 2024 will die Sparkasse Niederösterreich an allen Standorten, wo das möglich ist, PV-Anlagen montiert haben. „Wie schnell dieser Ausbau funktioniert, hängt aber nicht von uns ab“, meint Denk. Haben vor gut einem Jahr die Materialien für die Solarzellen gefehlt, fehlen nun die Technikerinnen und Techniker für die Montage.

Das Problem bei den Paneelen: Sie produzieren nur, wenn auch die Sonne scheint. Deswegen rücken mögliche Speicher für die Energie immer mehr in den Fokus. Vorreiter stellen hier die Wasserstoffspeicher der Firma HydroSolid des Gründers Lukas Renz dar. Für die Sparkasse würde das erst Thema werden, wenn sie Strom im Übermaß produzieren, sagt Denk.

PV durch Bürgerbeteiligung in Böheimkirchen

Die Dichte an Energiezusammenschlüssen ist im Bezirk St. Pölten umso höher. An der Energiegenossenschaft der LEADER-Region Elsbeere Wienerwald beteiligen sich Böheimkirchen, Kasten, Stössing und Michelbach über einen eigenen Verein. Seit 1. Juli speisen sie Strom von kommunalen Gebäuden ein. „Im System der Energiegenossenschaft Elsbeere Wienerwald sind mittlerweile mehr als 40 Verbraucher-Zählpunkte und fast 500 Kilowatt-Peak (kWp) als Lieferanten erfasst. Wir arbeiten laufend daran, das System zu verbessern und Startschwierigkeiten zu beheben“, so Matthias Zawichowski, Manager der Klima- und Energiemodellregion.

Böheimkirchen hat schon 2014 begonnen, auf erneuerbare Energie zu setzen, und hat öffentliche Gebäude mit PV-Anlagen ausgestattet. Die Anlage am Feuerwehrhaus wurde zudem mit Bürgerbeteiligung finanziert. „Wir sind bestrebt, weitere Anlagen zu bauen. In Kürze wollen wir am Altstoffzentrum ein Modul mit 30 kWp installieren. Wenn die ersten Erfahrungswerte da sind, sollen auch private Gemeinschaften gegründet werden“, sagt Umweltgemeinderätin Maggie Dorn-Hayden. Bevorzugt werden beim Ausbau Gebäude mit wenig Eigenverbrauch, wodurch viel Energie in das Netz eingespeist werden kann. In Kasten liefern derzeit Anlagen auf der Volksschule, dem Kindergarten, dem Gemeindeamt und dem Bürgerzentrum sowie dem Musikerheim umweltfreundlichen Strom. Geplant sind PV-Module für den Bauhof und die Volksschule in Fahrafeld.

Wind, Sonne und Wasser für Haunoldstein

Vorreitergemeinde für Solarstrom ist Michelbach. Auch hier speist die Gemeinde seit dem 1. Juli ein. Den Strom liefern PV-Anlagen am Gemeindeamt, auf der Volksschule und dem Feuerwehrhaus. Beim neu sanierten Unionshaus entsteht eine weitere Anlage. In Stössing gibt es eine besondere Herausforderung. Die Gemeinde ist auf drei Umspannwerke aufgeteilt. Für die Energiegemeinschaft Elsbeere Wienerwald liefert die Anlage auf der Mehrzweckhalle umweltfreundlichen Strom.

In den Startlöchern steht in Haunoldstein eine Bürgerenergiegemeinschaft. Am 16. August findet die Gründungsversammlung statt, aktuell gemeldet sind 121 Zählpunkte. Die Teilnehmenden beziehen künftig Energie aus Windstrom, Photovoltaik und Wasserkraft. „Wir produzieren so viel, dass wir den Überschuss bei der OeMag einspeisen“, weiß Bürgermeister Hubert Luger. Das Projekt sei außerdem ein Pilotprojekt, das von der Technischen Universität Wien begleitet wird. „Es gibt bisher keine Energiegemeinschaft, die drei Formen von erneuerbarer Energie anbieten kann“, weiß Luger. Beim Preis ist man sich derzeit noch nicht einig, weil noch nicht klar ist, wie viel die Liefergebühren betragen. Allerdings werde man nichts aufschlagen. So sollen die administrativen Kosten bei weniger als 100 Euro pro Jahr liegen und die Kilowattstunde bei 20 Cent.

Die Gründung einer Energiegemeinschaft lässt der Hafnerbacher Gemeinderat prüfen. Die Energiegruppe Hafnerbach leistet bereits seit Jahren Pionierarbeit. Ihr Know-how präsentiert die Gruppe unter Franz Schaberger bald auf besondere Art: im Heimatmuseum Hafnerbach. Schaberger: „Dort dürfen wir einen Raum bespielen. Wir werden professionell begleitet und wollen zu Nachhaltigkeit, Energie und anderen Themen durch die Jahrzehnte informieren.“