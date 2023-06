Niedrigere Energiekosten erreichen die Endkunden

Alle haben es gespürt, manche mehr, manche weniger. Was die Endkunden der Energieversorger erst im letzten Jahr bemerkt haben, passiert schon seit Mitte 2021. Die Energiepreise am Großhandelsmarkt, wo Erzeuger und Versorger zusammenkommen, stiegen in den folgenden Monaten stark an. „2021 gab es einen starken Anstieg und dann noch einmal nach dem Start des Angriffskrieges auf die Ukraine“, weiß Karina Knaus von der Österreichischen Energieagentur. Im Sommer 2022 war die Hochpreisphase erreicht.

Gründe dafür gibt es einige: „Der Preis wird grob gesagt durch das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage bestimmt, wie es auch für andere Märkte gilt. Das bedeutet: Wenn die Nachfrage gering ist und das Angebot groß, sinken die Preise. Steigt hingegen die Nachfrage bei gleichbleibendem oder sogar sinkendem Angebot, steigen die Preise“, heißt es von der Energie- und Umweltagentur (eNu). Karina Knaus erläutert: „Es kamen geringere Gasmengen über Russland und in Kombination mit dem wirtschaftlichen Aufschwung in Asien stiegen die Gaspreise stark an und die Strompreise haben mitgezogen.“ Neben der Gaslieferung mit Pipelines gibt es auch die Möglichkeit, verflüssigtes Erdgas LNG (Liquefied Natural Gas) über Schiffe zu transportieren. „Durch die Liefereinschränkungen aus Russland wurde mehr von Schiffen aus anderen Ländern gekauft. Und da stehen wir in Konkurrenz zu Asien“, weiß Knaus. Wenn Asien wirtschaftlich gut dastehe, sei man dort auch bereit, mehr für das Gas zu zahlen. 2021 habe sich laut eNu auch die geringe Erzeugung von Strom aus Windkraftwerken auf die Strompreise ausgewirkt und sie steigen lassen. Der Preisbildungsprozess an der Börse sieht vor, dass das teuerste für die Deckung des Stromverbrauchs notwendige Kraftwerk den Preis vorgibt.

Erhöhungen kommen mit Zeitverzögerung

Während sich an den Börsen die Kostensteigerungen schon länger abzeichneten, kommen diese erst mit Zeitverzögerung beim Endkunden an. „Die Verzögerung ist auch individuell. Die Ersten, die es gespürt haben, waren die Personen mit einem Floater-Tarif“, sagt Knaus. Zumindest für den Großhandel gibt es seit Jahresbeginn sinkende Preise. Diese kommen jetzt auch nach und nach bei den Endkunden an. Erst bei den Neukunden der Energieversorger, nun auch schon bei den Bestandskunden. „Das sieht man auch gut bei den Preismonitoren. Da lohnt sich auf jeden Fall ein Preisvergleich“, rät Knaus.

Preistreiber beim Strom im letzten Jahr auch in Österreich seien die Wartungsarbeiten bei Kernkraftwerken in Frankreich gewesen. Normalerweise wird aus Frankreich viel Strom geliefert, doch das Land musste sogar selbst Strom importieren. „Wir haben in Europa ein verbundenes Energiesystem. Es gab viele Phasen, in denen es günstiger war, weil etwa viel Windkraft aus Deutschland importiert wurde“, erklärt Knaus, warum man in Summe vom verbundenen System profitiere. Auch die eingesetzte Technologie hat Einfluss auf die Preise. „Die variablen Kosten für die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen wie fließendes Wasser, Wind und Sonne sind in der Regel deutlich günstiger als die Kosten konventioneller Kraftwerke, die Brennstoff- und CO2-Zertifikatskosten haben“, heißt es von der eNu. Allerdings seien die einmaligen Errichtungskosten für Kraftwerke zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen pro Watt gerechnet hoch. So sei der Bau eines Wasserkraftwerks sehr kostenintensiv, jedoch kann es Strom vergleichsweise günstig erzeugen.

Wie sich die Preise langfristig entwickeln werden, lasse sich laut Österreichischer Energieagentur nur schwer sagen. „Das System ist auf jeden Fall volatiler geworden“, sagt Knaus, die damit rechnet, dass Energie auch künftig etwas teurer als in der Vergangenheit sein wird und sich Hoch- und Tiefpreisphasen abwechseln werden.

Gasspeicher sind jetzt schon zu 80 Prozent voll. Karina Knaus, Österreichische Energieagentur

Für den nächsten Winter ist man jedoch bereits gerüstet. „Weil der letzte Winter recht warm war, haben wir noch recht volle Speicher. Sie sind derzeit schon zu 80 Prozent voll. Wir stehen also sehr gut da“, erklärt Knaus den Unterschied zum letzten Winter. Allerdings gebe es noch einige Unsicherheiten: nämlich die Versorgungsleitung, die durch ein Kriegsgebiet geht, aber auch Ausfälle der Infrastruktur aus Norwegen, von wo Österreich ebenfalls Gas bezieht. „Es gibt hier schon noch einige Risikofaktoren“, so Knaus.