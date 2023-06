Pro Planet Week St. Pölten: „Es fehlt ein Plan für ganz Europa“

Wenn es um Klimaschutz geht, wird auch immer wieder von der Energiewende gesprochen. Wir haben uns einige Wochen mit erneuerbaren Energien, Blackout-Vorsorge und der Entstehung des Strompreises beschäftigt. Zum Abschluss des Schwerpunktes diskutierten Experten unter der Leitung von Moderatorin Maria Prchal über Strategien gegen den Klimawandel.

„Es braucht einen Plan für ganz Europa, eine Zielvorgabe, und das haben wir nicht“, ist Physiker Werner Gruber überzeugt. Um effizienter voran zu kommen, brauche es eine politisch neutrale Organisation wie damals beim ersten Flug zum Mond die NASA. „Es braucht eine Organisation, die die Planung übernimmt und die Aufträge vergibt“, ist Gruber überzeugt. Auch, dass viele Halbwahrheiten verbreitet werden, sei ein Problem. „Es wird immer davon gesprochen, dass China 30 bis 40 Prozent des CO2-Ausstoßes verursachen. Wenn man sich die Sache aber pro Kopf ansieht, liegt China knapp unter dem europäischen Schnitt“, erklärt Gruber. Auch mit einer zweiten Halbwahrheit will er aufräumen. Zwar habe es immer schon den natürlichen Klimawandel gegeben. Jedoch waren es 10.000 Jahre zwischen einer Kälte- und Heißperiode. „Wir haben es in 250 Jahren geschafft“, gibt Gruber zu bedenken.

Um die Klimawende herbeizuführen brauchte es alles auf einmal, ist der St. Pöltner Psychologe Norman Schmid überzeugt. „Dafür braucht es einen Bewusstseinswandel. Ich vermisse die positiven Zukunfsbilder“, sagt Schmid. In der Schweiz habe man mit diesen positiven Bildern die Angst genommen. Dafür brauche es ein mutiges Auftreten, wie Transformation möglich ist. Wichtig dabei ist auch die soziale Komponente. „Es ist nicht egal, woher unsere Kleidung kommt. Nicht nur die Natur auch die Menschen zahlen die Rechnung“, sagt Schmid. Er glaubt nicht wie Hutter, dass alles an Geld liegt. „Der Wandel muss nicht allein Verzicht sein, er kann auch ein Gewinn an Lebensqualität sein“, ist Schmid überzeugt. So bringe der Umstieg vom Auto aufs Fahrrad, wenn es möglich ist, einen Zugewinn an Lebensqualität. Schmid begrüßt die Aktivitäten von Fridays for Future.

Dass jeder einzelne Möglichkeiten hat, etwas für die Klimawende zu tun, betont der Leiter der Expertise für Klima und Energie Heimo Bürbaumer von der Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ (eNu). Über zwei Jahre hat die eNu 44 Haushalte begleitet und beraten über ihre Möglichkeiten. „Bei den Verboten kein Auto, kein Fleisch, kein Fliegen, steigen viele aus“, so Bürbaumer. Reduktion sei auf vielen Ebenen möglich. Bei den Haushalten hat man es geschafft die Kohlendioxid-Emissionen im Schnitt um 30 Prozent zu senken. Dass es keinen Plan gibt, wie Physiker Werner Gruber betont, will Bürbaumer nicht gelten lassen. „Es gibt die Pläne, sie haben aber keine Mehrheiten und sind nicht voll umgesetzt.“ Energie aus Gas, Kohle und Öl machen rund 80 Prozent der Emissionen aus. Für den Ausstieg braucht es zwei Phasen: den freiwilligen Umstieg und danach die Einführung des technischen Standards. „Da muss man aber auch den sozial Schwächeren einen Umstieg ermöglichen“, ist Bürbaumer überzeugt.

„Dass Geld das einzige ist, was zieht“, betont Umweltmediziner Hans-Peter Hutter. In Österreich gebe es zwei Hebel: Mobilität und Ernährung. Aus Studien weiß er, dass gerade Männer viel rotes Fleisch zu sich nehmen. Es brauche nicht den kompletten Verzicht, aber zumindest um 20 Prozent. Hier gelte es auch Co-Benefits aufzuzeigen. Wichtig sei es, der Wissenschaftsfeindlichkeit, die sich seit der Corona-Pandemie breitgemacht hat, Einhalt zu bieten. Den Protest der Fridays for Future-Bewegung sieht Hutter als wichtig an. „Man muss die Politik drangsalieren, aber man muss etwa auch die Lehrlinge ansprechen“, meint Hutter, dass die Aktionen mehr in die Breite gehen sollten. Denn es müsse eine Mehrheit geben, die der Politik sagt: Bitte macht doch etwas. „Niemand will, dass die Kinder betroffen sind“, ist Hutter überzeugt. Er stimmt aber auch Schmid zu, der sagt, dass es positive Zukunftsbilder braucht.