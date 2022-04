Ochsenburger Kraftwerk wird neu errichtet

Werbung

Die Erzeugung von Strom aus Wasserkraft hat auch entlang der Traisen eine lange Tradition. Das 105 Jahre alte Kleinwasserkraftwerk in Ochsenburg wird nun modernisiert.

„Die Revitalisierung von bereits bestehenden Kleinwasserkraftwerken ist ein wesentlicher Eckpfeiler bei den Klimazielen“, erklärt Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz, warum die EVN 3,3 Millionen Euro in das Kraftwerk in Ochsenburg investiert.

Neues Kraftwerk wird rund 1.100 Haushalte versorgen

Die Arbeiten haben bereits begonnen. Es wird etwa das alte Kraftwerk abgebrochen und bis Ende Oktober ein neues Gebäude inklusive Einlaufbauwerk errichtet. Die Inbetriebnahme des modernisierten Kraftwerks ist für Anfang des nächsten Jahres geplant.

Die neuen Turbinen sollen 494 kW Leistung bringen, um 74 kW mehr als das alte Kraftwerk. Damit können 3,8 Millionen kWh erzeugt werden, was einem Plus von 1,1 Millionen entspricht. Das neue Kraftwerk wird rund 1.100 Haushalte in der Region mit Strom aus Wasserkraft versorgen können.

Auch Bürgermeister Matthias Stadler freut sich über die große Investition im Stadtteil Ochsenburg. „Als Landeshauptstadt haben wir eine große Verantwortung im Bereich des Klimaschutzes und auch im Rahmen des Masterplans haben wir unter dem Überbegriff ,green_cool stp’ da viel vor.“ Die Modernisierung sei eine nachhaltige Investition in eine lebenswerte Zukunft, ist Stadler überzeugt.

