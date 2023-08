Saugroboter löste Brand aus – Polizei griff beherzt ein

Sie versahen gerade am Frequency ihren Dienst, als zwei Polizisten um 18.15 Uhr in der Ferne eine Rauchsäule hinter den Bühnen aufstiegen sahen. Sofort machten sich zwei Streifen der Polizeiinspektion Regierungsviertel auf dem Weg, um die Lage auszukundschaften. Zusätzlich alarmierte die Einsatzleitung die Bezirksalarmzentrale St. Pölten, wo allerdings zur selben Zeit viele weitere Notrufe einlangten.

Beim Eintreffen sahen die Polizisten: Auf der Rückseite des Gebäudes schlugen bereits Flammen aus einem Balkon und griffen auf das darüber liegende Stockwerk über. Die beiden Streifen trafen noch vor den Feuerwehren am Notfallort ein. Also schnappten sich die Beamten sofort ihre Feuerlöscher aus dem Dienstfahrzeug und liefen in das Wohnhaus. „Das Feuer war nur am Balkon, deshalb war die Rauchentwicklung nicht so stark und wir konnten einfach hineingehen“, erinnert sich einer der Polizisten. Die Bewohnerin, die ebenfalls erst nach Hause gekommen war, öffnete den Exekutivbeamten die Tür. Diese begannen sofort mit der Brandbekämpfung. „Unterstützung haben wir von einem Passanten bekommen“, sagt Steven, einer der Polizisten.

Dieser Passant war Josef Sterkl. Er war gerade auf dem Weg zum Frequency, als auch er die Rauchsäule sah. Mit dem Rad erkundete er die Lage, um der Feuerwehr die Hausnummer melden zu können. Dabei sah er, dass die Polizei bereits mit den Löscharbeiten zugange war. Also zögerte auch er nicht und begann, Feuerlöscher aus dem Haus zu sammeln und zu den Polizisten zu bringen. „Deshalb haben wir so effizient löschen können“, ist Steven überzeugt und hebt die Zivilcourage hervor. Denn einige andere Menschen haben den Vorfall gefilmt, ohne zu helfen.

Als der Brand bereits die obere Wohnung im dritten Stock erreicht hatten, mussten die Polizisten eindringen, um eine weitere Verbreitung der Flammen zu verhindern. Sie vermuteten, dass der Bewohner nicht zuhause war, weswegen sie ihre Sonderausrüstung samt Rammbock einsetzten. So konnten sie auch dort mit der Brandbekämpfung weitermachen.

Die Stadtfeuerwehr berichtet schließlich von Nachlösch- und Kontrolltätigkeiten, außerdem habe man sachverständige Statiker gerufen, um den Zustand der Baustruktur zu kontrollieren.

Bewohnerin Daniela Haimburger bedankte sich bei den Polizisten für den raschen Einsatz. Brandursache war ein Saugroboter, der am Balkon Flammen find. „Der Akku war defekt und ich wollte ihn entsorgen“, sagt Haimburger.

St. Pölten Unfälle, Brand und Frequency hielten Stadtfeuerwehr auf Trab