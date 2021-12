Wilhlemsburger Verein erfüllt Kinderträume

Drei Freundinnen mit pädagogischen Ausbildungen haben zusammen den Verein „Kinderträume“ gegründet. Die diplomierte Kindergartenpädagogin Christina Stiefsohn, Kindergartenbetreuerin Elisabeth Seeböck und Barbara Kendler, Lehramtsstudentin sowie Schwimm- und Volleyball-Trainerin, engagieren sich dafür in ihrer Freizeit.

Mit dem Verein wollen sie Interessen von Kindern und Eltern aufgreifen und diese bei Workshops, Eventtagen und Onlineveranstaltungen gemeinsam mit Kindern umsetzen.

„Dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt“, so Christina Stiefsohn. „Wir freuen uns auf schöne Workshop-Tage, kreative Gestaltung, Sportaktivitäten, Waldtage oder Englischworkshops. Der Spaß soll immer im Vordergrund stehen.“

Infos zu aktuellen Terminen gibt es auf Instagram. Die Plattform soll auch genutzt werden, um relevante Themen, Tipps für Kinder und Feste im Jahreskreis zu teilen. „Unsere Angebote sollen eine Erleichterung darstellen, um den Alltag mit Kindern besser zu meistern und eine sinnvolle Freizeitgestaltung mit pädagogischen Zielen zu bieten“, so Stiefsohn.

Der Verein ist in Wilhelmsburg etwa im Wald der Familie Kendler oder im Pfarrheim aktiv, aber auch andernorts in NÖ. Vieles basiert auf freien Spenden oder fixen Workshop-Preisen von maximal zehn Euro pro Kind. Der Erlös fließt in gemeinnützige Projekte wie die Kinderkrebsforschung.

Beim ersten Termin am Samstag, 18. Dezember, von 10 bis 12 Uhr ist man „Dem Wald auf der Spur“ auf der Rudolfshöhe. „Wir sind schon voll“, freut sich Stiefsohn.