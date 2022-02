„Big Brothers Big Sisters“ in St. Pölten: Mentoring mit Zukunft

Der niederösterreichische Ableger des Mentoring-Programms „Big Brothers Big Sisters“ findet großen Anklang in St. Pölten. In all der Hektik Zeit schaffen für „Gespräche, neue Perspektiven und ganz viel Spaß“, summiert Christine Rosinger den Anspruch dieser Initiative. Sie ist für das Regionalmanagement in Niederösterreich zuständig und bildet Freiwillige aus.

„Ich möchte hundert Jahre mit dir verbringen.“

Eine von diesen Freiwilligen ist Kirsa Wilps, die als Sängerin sowie Sprecherin tätig ist und Musical studiert hat. Sie suchte nach einem Weg, etwas Positives zu machen, das sich mit ihrem Probenplan vereinbaren lässt, und fand dies in dem einjährigen Mentoring-Programm.

Über ein sehr genaues Aufnahmeprozedere kam die offene Kirsa Wilps im Jänner zu Emilie, einem sechs Jahre alten auch sehr aufgeschlossenen Mädchen.

In Emilies Familie fehlt es vor allem an Zeit, da diese aufgrund von Scheidung und Geschwistern knapp bemessen ist. Diese Zeit schenkt nun verlässlich Kirsa Wilps dem Mädchen und die Auswirkungen davon zeigen sich auch gleich in den Kommentaren Emilies.

„Ich möchte hundert Jahre mit dir verbringen“, lautet ein ehrlicher Ausspruch Emilies und macht deutlich, wie groß das aufgebaute Vertrauen bereits ist. Das geplante Jahr könnte also durchaus von beiden verlängert werden.

