„Anders, Krieg live zu sehen“: St. Pöltner Streetworker in der Ukraine

Ein Jahr nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine ist ein Ende des Krieges nicht in Sicht und viele Menschen im Land bleiben auf Hilfe angewiesen. Ein Bild von Projekten vor Ort machte sich Enric Torras, Streetworker bei Jugend und Lebenswelt (JLW) und engagierter Funktionär im Österreichischen Berufsverband der SozialarbeiterInnen und in der International Federation of Social Workers.

Gemeinsam mit Herbert Paulischin, prämiertem Sozialexperten und etabliertem Hilfskoordinator, nahm er die 1.500 Kilometer lange Autoreise in die Südwestukraine über Rumänien auf sich. Vorher füllten sie noch den JLW-Bus mit Sachspenden, die die Menschen in St. Pölten vorbeibrachten.

Bereits beim ersten Stopp nach der Grenze fiel an der Tankstelle der Strom wegen eines Bombenangriffs rund 90 Kilometer entfernt aus. Ihr Bus sei so gut wie das einzige Fahrzeug gewesen, das ins Land fuhr statt hinaus, so Torras.

Raketenabwehr statt Schneemänner

Nach ihrer Ankunft besuchten sie ein Haus für geflüchtete Familien und eines für ältere Menschen in Kamianets-Podilskyi. Die Einrichtungen wurden erst im Krieg geschaffen, die Bedingungen seien katastrophal. Lediglich zwei Mitarbeitende kümmern sich um die älteren Menschen. In dem Haus für die Familien leben die Menschen eng an eng. „Sie müssen auf engstem Raum alles machen – essen, lernen, spielen, Wunden versorgen“, erzählt der Sozialarbeiter.

Auf engem Raum leben die Menschen in einem ehemaligen Kindergarten. Eine Renovierung wäre dringend nötig. Foto: Foto Torras

Auch der Bombenkeller würde einem Angriff niemals standhalten, ist er überzeugt. Jetzt hoffen sie, eine Renovierung der beiden Einrichtungen koordinieren zu können. Paulischin und Torras hielten aber auch Workshops, pflegten Kontakte und Kooperationen und besuchten Projekte wie einen Sozialmarkt sowie ein Gemeinschaftszentrum.

Gerade bei den Kindern sei aber merkbar, der Krieg prägt sie. Wenn sie zeichnen, dann zeigen die Bilder Feuer, Tod, Trauer. Und statt Schneemänner bauen die Kids Raketenabwehrsysteme. „Dann fühlen sie sich sicherer“, berichtet Torras. „Es ist etwas anderes, den Krieg live zu sehen. Die Reise hat mir wirklich die Augen geöffnet.“

Aber obwohl die Menschen so wenig hatten, seien sie mit offenen Armen empfangen worden. Der Stolz und ungebrochene Widerstandswille der Ukrainerinnen und Ukrainer wird Torras in Erinnerung bleiben. „Sie geben ihr Bestes, mit dem, was sie haben.“ Seine letzte Reise in die Ukraine war das sicher nicht: „Was ich gesehen habe, hat mich extrem inspiriert und motiviert, weiterzumachen.“

