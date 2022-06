Limit für Erhöhung bei St. Pöltner Fernwärme und Förderpaket

Werbung

Die Teuerungen in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens machen den St. Pöltnerinnen und St. Pöltnern zu schaffen. Mit 1. August steht die nächste Teuerung an. Der Gemeinderat wird sich in der nächsten Sitzung mit zwei Maßnahmen zur Entlastung der Haushalte beschäftigen.

Die Preisgestaltung der St. Pöltner Fernwärme ist an eine Preisgleitklausel gebunden, die der Gemeinderat 2018 beschlossen hat. Damit wird der Preis zweimal jährlich an die aktuellen Primärenergiekosten angepasst. „In guten Verhandlungen mit der EVN ist es uns gelungen, die notwendige Erhöhung bei der St. Pöltner Fernwärme so gering wie möglich zu halten“, freut sich Bürgermeister Matthias Stadler. Jetzt wird die Erhöhung mit 15 Prozent limitiert. Da die Erhöhung auf einer Kalkulation der Fernwärme basiert, ist die Liquidität des Unternehmens nicht gefährdet, und andererseits die Belastung der Haushalte so gering wie möglich gehalten.

Außerdem soll es einen Fonds als Unterstützung geben. „Uns ist klar, dass die Energiepreise für die Ärmsten nicht zu stemmen sind. Viele fallen zum Teil knapp um den Heizungszuschuss um“, sagt Stadler. Jetzt soll ein Förderpaket erarbeitet werden. Die Stadt will eine Million Euro zur Verfügung stellen. Jetzt wird ein Konzept erarbeitet. „Die Einkommensgrenze wird jedenfalls über der für die Mindestsicherung liegen“, verspricht Vize Harald Ludwig. Schon im Herbst soll der Antrag vorliegen und beschlossen werden.

