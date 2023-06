Lady Nettwork feierte Geburtstag in St. Pölten

Die Idee hinter den Treffen steckt im Namen: Net(t)working bezieht sich auf die Vernetzung und den Austausch von Frauen, die in der Selbstständigkeit Voll- oder Teilzeit arbeiten. Im Jahr 2014 starteten Helga Grasl und Doris Stahl in Tulln, mittlerweile sind sie in St. Pölten, Bruck an der Leitha, Horn und Krems tätig. Einmal in der Woche findet ein persönliches Treffen statt. Ob zum Frühstücken, Eisessen oder seit 2019 mit dem Motorrad. Dabei kann jede Teilnehmerin sich selbst und ihr Unternehmen vorstellen. Eine Entrepreneurin kann eine längere Präsentation halten, um von ihrer Firma zu erzählen.

Beim Ladies Nettwork ist jeder willkommen: von Immobilienberaterinnen zu Kräuterpädagoginnen über Grafikdesignerinnen. Für die Frauen ist die Gruppe eine Bereicherung in geschäftlicher, aber auch in freundschaftlicher Hinsicht. Wenn etwas gebraucht oder benötigt wird, denkt Grasl zuerst an Ihre Vernetzungen: „Kann das einer meiner Ladies abdecken?“. In mittlerweile neun Jahren haben sich viele Synergien und Zusammenkünfte gebildet. Auch gemeinsame Workshops wurden auf die Beine gestellt.

Ladie Nettwork ist kein Verein, sondern ein privates Treffen, welches aus der Idee entstand, sich gegenseitig zu unterstützen und beraten. Am 15. Mai 2024 wird Ladies Nettwork 10 Jahre alt.