Ein Abend rund um die Unternehmensgründung an der HTL St. Pölten

Direktor Martin Pfeffel und Abteilungsvorstand der Wirtschaftsingenieure Andreas Hainzl eröffneten die Veranstaltung, welche den Schülerinnen und Schülern der HTL sowie interessierten Gästen einen Einblick in die Welt der Unternehmensgründung bot. Ein besonderes Highlight des bereits zweiten „Entrepreneurship for Engineers-Day" waren die hochkarätigen Gäste. Emmerich Zöchbauer, Gründer und Eigentümer von Syncomp Data Systems, sowie Lukas Renz, Erfinder des Kraftgetränks Bärnstein und Co-Founder des Wasserstoff Start Up Hydrosolid, erzählten von ihrem Werdegang.

Auch die Jungunternehmer der 4ahwit und 4ahwil präsentierten zum letzten Mal ihre entwickelten Produkte und gaben ihr Wissen und ihre Erfahrungen an die interessierten Schülerinnen und Schüler der anderen Jahrgänge weiter. Das Engagement der 4ahwil und 4ahwit wurde mit der Verleihung der Zertifikate des Junior Achievement Austria abgeschlossen.