Rattengift-Prozess in St. Pölten: Freispruch für Mord-Versuch

Im August des letzten Jahres wurde bei einem damals 81-Jährigen aus dem Bezirk St. Pölten im Krankenhaus der Landeshauptstadt eine Vergiftung durch Rattengift festgestellt. Tatverdächtiger war der 53-jährige Sohn des Opfers. Dieser musste diese Woche wegen versuchtem Mord, Körperverletzung und Nötigung vor Gericht. Ihm wurde auch vorgeworfen, dass er seinen Vater einmal im Sommer 2021 und einmal im Juli des letzten Jahres attackiert haben soll. Der Prozess streckte sich über zwei Tage.

Am Mittwoch tätigte der Angeklagte seine Aussage, außerdem wurde die Einvernahme des Opfers gezeigt. Auch sprachen der behandelnde Arzt, ein Gerichtsmediziner und ein Toxikologe vor den Geschworenen. Der Arzt betonte vor allem, dass der mittlerweile 82-Jährige die Vergiftung nur aus Glück überlebt hatte. Allerdings könnte nicht genau festgestellt werden, wie und wann dem Opfer das Rattengift verabreicht wurde.

Am Freitag wurden Personen aus der Familie und dem Umfeld des Angeklagten befragt. Während sich die Ehefrau des 53-Jährigen für ihn aussprach, malte sein Bruder ein anderes Bild. Der Mann sprach von einer Wesensveränderung nach der Geburt des Sohnes des Angeklagten vor 13 Jahren. In den letzten Jahren soll sich das Verhältnis zwischen Vater und Sohn massiv verschlechtert haben. Die Brutalität sowie Drohungen des Landwirts gegenüber dem Altbauern hätten immer mehr zugenommen, es seien "ein reines Hick-Hack" sowie regelrechter Hass entstanden. Dass der Vater sonstige Feinde habe, schloss der Zeuge aus. Ein zentrales Thema war der Alkoholkonsum des Angeklagten. Auch seine Schwägerin sprach davon, dass der Landwirt oft stark betrunken gewirkt hätte. Sie hätte in diesen Zuständen Angst vor ihm gehabt und wäre ihm aus dem Weg gegangen.

Ursachen für den Konflikt zwischen Vater und Sohn dürfte der Übergabevertrag für die Landwirtschaft des Vaters sein. Allerdings beschrieb eine Nachbarin des Opfers auch einige Vorfälle, bei denen das Opfer den 53-Jährigen wüst beschimpft haben soll. Den Angeklagten bezeichnete sie als „armen Hund“, seinen Vater als „furchtbar“. Auch die Ehefrau des 53-Jährigen sprach über den schlechten Ruf des 82-Jährigen. So sollen sie auch Bekannte vor ihrer Hochzeit vor ihrem Schwiegervater gewarnt haben.

Auch der psychiatrische Sachverständige Werner Brosch griff das Alkoholproblem des Angeklagten auf. Laut ihm liege aber kein chronischer Alkoholismus und auch keine psychische Erkrankung vor. Er beschrieb die Lebenssituation des Angeklagten als „sehr belastend“ und betitelte ihn als „Konflikttrinker“. Außerdem betonte er, dass die Überlastung des 53-Jährigen durch seine familiären Probleme und die Arbeit auf drei Höfen zu irrationalen Handlungen beitragen könne.

Bevor die sich die Geschworenen zur Beratung zurückzogen, nützte der 53-Jährige sein letztes Wort. „Trotzdem möchte ich sagen, ich habe ein glückliches Leben. Ich habe mit dieser Sache nichts zu tun und ich bin unschuldig“, erklärte der Landwirt dem Gericht. Nach zwei Stunden Beratung gaben ihm die Geschworenen recht. Der Familienvater wurde von der Anklage des versuchten Mordes freigesprochen. Für Körperverletzung und Nötigung im August 2021 und Juli 2022 wurde er zu vier Monaten bedingter Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig,

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.