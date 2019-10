Wer Kulturhauptstadt Europas 2024 in Österreich wird, entscheidet sich am 12. November. Am Tag davor wird eine Jury, bestehend aus Kunsthistorikern, Kulturmanagern und Medienwissenschaftern, St. Pölten genau unter die Lupe nehmen. Bevor im Bundeskanzleramt der Austragungsort die dritte Kulturhauptstadt nach Graz und Linz bekannt gegeben wird, müssen die Kandidaten in einem Hearing noch Rede und Antwort stehen.

„Sicher“ sei ein Erfolg von St. Pölten nicht, meint man dazu in der Kulturabteilung des Landes. Schließlich hat der Jurybericht nach der ersten Bewerbungsrunde noch „große Herausforderungen“ beim „spezifischen kulturellen Profil“ konstatiert und eine „klarer ausgearbeitete künstlerische Vision“ eingefordert. 60 Projekte hat das St. Pöltner Bewerbungsteam daraufhin im zweiten Bid Book präzisiert und die Essenz aus über 300 Ideen.

Im neuen Bewerbungsbuch finden sich etwa der Domplatz oder auch das Glanzstoff-Areal als „Freiräume“, die man „ganz bewusst mit Kultur bespielen will“, so Michael Duscher, Geschäftsführer der NÖ Kulturlandeshauptstadt St. Pölten GmbH. Auch der Klangturm ist „ein Thema“, so Kulturabteilungsleiter Hermann Dikowitsch. Bei der ehemaligen Synagoge gehe es auch um „die Achse Innenstadt-Kulturbezirk“. Was man „auf jeden Fall“ realisieren will, ist das neue „KinderKunst Labor“.

Bewerber unter die Lupe genommen

Die beiden anderen Kulturhauptstädte für 2024 stehen bereits fest. Estlands zweitgrößte Stadt Tartu und als Kulturhauptstadt außerhalb der EU Bodø, im Norden Norwegens. In Österreich sind neben St. Pölten auch noch Bad Ischl und Dornbirn im Rennen.

Die NÖN hat sich die Bewerber genau angeschaut und herausgefunden, was St. Pöltens Organisationsteam und auch die anderen Mitbewerber aus dem Salzkammergut und Vorarlberg bewegt.

Wie sie ihre Chancen einschätzen.

St. Pölten: Nach unserer Berechnung 1:3.

Bad Ischl: Jeder der Bewerber hat unterschiedliche Stärken und Entwicklungspotenziale. Zweifellos wird es ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen.

Dornbirn: 33,33333333 Prozent.

Warum ihre Stadt Kulturhauptstadt wird.

St. Pölten: Lassen wir uns überraschen.

Bad Ischl: Weil wir es im Salzkammergut geschafft haben, über rund zwanzig Gemeinden und mehrere Bundesländer hinweg eine gemeinsame Perspektive zu entwickeln. Europa sehnt sich nach dem neuen Salz. Wir kreieren es.

Dornbirn: Das wird die Jury am 12. November in der Pressekonferenz verkünden.

Was die Jury von der eigenen Bewerbung überzeugen könnte.

St. Pölten: Die Inhalte und die breite Unterstützung.

Bad Ischl: Das Team. Wir sind eine äußerst diverse, kreative Gruppe von Europäern, stark verwurzelt in der freien Szene und der Vereinslandschaft des Salzkammerguts.

Dornbirn: Womenpower.

Was ihnen an den Mitbewerbern gefällt.

St. Pölten: Wir stehen mit den anderen Mitbewerbern in sehr positivem und regelmäßigem Kontakt und haben unabhängig vom Ausgang des Wettbewerbs eine fortführende Kooperation vereinbart. Uns gefällt ihr Einsatz für Kunst, Kultur und Europa.

Bad Ischl: St. Pölten hat großes Potenzial, sich nachhaltig zu einer Kulturstadt von europäischer Dimension zu entwickeln. Dadurch, dass in St. Pölten alle von der ersten Minute an für das Projekt brannten, war weniger Überzeugungsarbeit nötig, wodurch ein sehr zielgerichteter, professioneller Bewerbungsprozess zu beobachten war. Die geografische Lage Dornbirns bringt eine sehr spannende Ausgangssituation mit sich. In Sachen Design, Baukultur und zeitgenössischem Verständnis von Kunst sind sie dem Rest von Österreich zweifellos ein paar Nasenspitzen voraus.

Dornbirn: Wir halten viel von den anderen Mitbewerbern und uns gefällt an ihren Bewerbungen eigentlich alles.

Plan B ist eine NÖ-Kulturhauptstadt

Und wenn doch Bad Ischl oder Dornbirn den Zuschlag bekommt? Dann gibt es „einen Plan B für St. Pölten“, so Michael Duscher - mit einem „Kunst- und Kulturschwerpunkt 2024“ und mit „allen Kulturinfrastrukturvorhaben in einer etwas kleineren Form“. - Eine „NÖ Kulturhauptstadt“, wie es Landeshauptfrau Johann Mikl-Leitner nennt.

Bis zur Entscheidung wird die NÖN in einem Countdown täglich ab 1. November ein mögliches Projekt für die Kulturhauptstadt vorstellen.