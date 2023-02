Erdbeben in Syrien und der Türkei: So hilft St. Pölten

Die Horrornachrichten aus der Türkei und aus Syrien machen viele Menschen fassungslos - und lassen sie mit einem Gefühl der Hilflosigkeit zurück. Um aus dieser Schockstarre ins Tun zu kommen, gibt es in der Stadt einige Hilfsaktionen für die Erdbebenopfer.

Noch bis Samstag 12 Uhr werden in der ehemaligen Glanzstoff in der Herzogenburger Straße Sachspenden gesammelt. Danach bringen sie Lkw in die Türkei. Organisator Ali Bilgic bittet vor allem noch um Umzugskisten , Zelte , Schlafsäcke , Windeln und haltbare Lebensmittel . Bereits am Dienstag nach dem Beben ist er mit dem türkischen Konsulat in der Verbindung getreten, um so schnell wie möglich zu reagieren.

Der Andrang in der Konerei ist groß: Es spenden nicht nur zahlreiche Menschen, es kommen auch täglich eine Großzahl an freiwilligen Helferinnen und Helfern, die die Sachspenden sortieren und in Kisten verpacken. "Mensch ist Mensch, es hätten auch wir unter den Trümmern liegen können", betont sein Sohn Bedirhan Bilgic. Efecan und Gülçin Ok sowie Ali und Bedirhan Bilgic sortieren seit Tagen Hilfsgüter für den Transport in die Türkei. Foto: Maria Prchal

, , , und . Bereits am Dienstag nach dem Beben ist er mit dem türkischen Konsulat in der Verbindung getreten, um so schnell wie möglich zu reagieren. Der Andrang in der Konerei ist groß: Es spenden nicht nur zahlreiche Menschen, es kommen auch täglich eine Großzahl an freiwilligen Helferinnen und Helfern, die die Sachspenden sortieren und in Kisten verpacken. "Mensch ist Mensch, es hätten auch wir unter den Trümmern liegen können", betont sein Sohn Bedirhan Bilgic. Geldspenden für die Betroffenen sammelt der Verein Atib St. Pölten. Außerdem verkaufen sie am Freitag, 10. Februar, ab 10 Uhr Lahmacun (türkische Pizza) in der Osman Pasha Moschee in der Ließfeldstraße 26.

Die Einnahmen werden gespendet. Noch am Tag der Katastrophe haben sie sich zusammengesetzt und überlegt, was sie tun könnten, erzählt Ali Demir. "Es ist so schrecklich, es gibt immer noch Dörfer, die bis heute niemand erreicht hat", beschreibt er die Situation vor Ort.

Die Einnahmen werden gespendet. Noch am Tag der Katastrophe haben sie sich zusammengesetzt und überlegt, was sie tun könnten, erzählt Ali Demir. "Es ist so schrecklich, es gibt immer noch Dörfer, die bis heute niemand erreicht hat", beschreibt er die Situation vor Ort. Auch die Freien Aleviten St. Pölten laden zu einer Spendenaktion, um Geld zu sammeln und damit direkt vor Ort zu helfen. Sonntag, 12. Jänner, treffen sie sich um 9 Uhr zum Benefizfrühstück am Kirchenplatz 4 in Pottenbrunn. Dort gibt es jeden Sonntag ein gemeinsames Frühstück, aber diesmal hat der Vorstand recht schnell beschlossen, daraus eine Hilfsaktion zu machen, erzählt Generalsekretärin Esra Can. Sie rechnet mit über 200 Personen. Solche Bilder bekommt Rabbah Bzz im Minutentakt von ihrer Verwandtschaft in Idlib. Foto: Zfg/Bzz

Das unvorstellbare Leid in Syrien beschreibt Rabah Bzz, die lange beim St. Pöltner Diversity Café aktiv war. Ihre ganze Familie ist in Idlib: "Die Leute haben gar nichts, aber sie können doch nicht mit ihren bloßen Händen den Schutt wegräumen. Es liegen noch so viele Menschen unter den Trümmern, aber wie sollen wir sie befreien?"

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.