Karlstettnerin holt sich Jugend-Landesmeistertitel im Springreiten

Ein schöneres Geburtstagsgeschenk hätte es nicht geben können. Genau an ihrem 15. Geburtstag schaffte Michelle Leeb aus Karlstetten den Jugend-Landesmeistertitel 2023 im Springreiten. Das Turnier im Reitsportzentrum im Schlosspark Margarethen am Moos wurde an drei Tagen in drei Teilbewerben durchgeführt und die Karlstettnerin schaffte jeden Teilbereich mit null Fehlern und das in Bestzeit.

Michelle Leeb ist seit ihrem fünften Lebensjahr im Reitsport aktiv und derzeit beim Reitclub Sagl in Oberwölbling tätig. Seit Oktober 2022 ist sie bei Alfred Fischer aus Stössing in der Spring-Reiter-Ausbildung.